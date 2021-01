Der Haushalt der Stadt Hannover ist tief ins Minus gerutscht, daher dreht die Rathausspitze an der Gebührenschraube. Das Kita-Essensgeld soll nach Informationen der HAZ um 10 Euro monatlich steigen, jedoch nur im Kindergarten-Bereich. Die Grünen wollen das Vorhaben stoppen.

Stadt will Kita-Essensgeld um 10 Euro erhöhen – Grüne halten dagegen

