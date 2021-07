Stadt Hannover will Luftfilter in Schulen einbauen

Hannover

Die Stadt Hannover will Luftfilter zum Schutz vor Corona-Infektionen in Klassenzimmern einbauen, so viel ist klar. Aber noch bleibt unklar, wie rasch die Geräte installiert werden können. Bis zum Beginn des neuen Schuljahrs nach den Sommerferien werde man das nicht bewerkstelligen können, teilte die Stadt jüngst mit. Denn noch sei unklar, wie die Förderrichtlinien des Landes aussähen und ob genügend Geräte auf dem Markt seien.

Land will 20 Millionen Euro geben

Das Land Niedersachsen hatte kürzlich angekündigt, 20 Millionen Euro für den Einbau von festen Luftfilteranlagen in Klassenzimmern bereitzustellen. Die Kommunen müssten jedoch einen Eigenanteil von 20 Prozent tragen. Die Stadt Hannover trat daraufhin auf die Bremse und teilte mit, dass die Installation nicht von heute auf morgen umsetzbar sei. Zudem müsse der Rat grünes Licht für eine solche Investition geben.

Anträge auf Einbau von Filtern abgelehnt

In der jüngsten Ratssitzung hatten CDU und „Die Fraktion“ den Einbau von Luftfiltern beantragt, um einen Ratsbeschluss im vorhinein zu erwirken. Die Anträge wurden mehrheitlich abgelehnt. Es hieß unter anderem von seiten der Ratsmehrheit (SPD, Grüne, FDP), dass der Verwaltungsausschuss auch in den Ferien tage und – falls nötig – eine Entscheidung treffen könnte.

Die Stadt versichert, dass sie die Baumaßnahmen bereits vorbereite. „Sobald das Land die Förderrichtlinie veröffentlicht hat und genügend Geräte und Installateure auf dem Markt verfügbar sind, wird die Stadt mit der Umsetzung starten“, teilt die Verwaltung mit. Man erkunde bereits den Markt.

