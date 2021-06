Hannover

Vor zwei Jahren bereits haben Studenten ein Konzept für die Neugestaltung des Grünzugs Pastor-Jaeckel-Weg/Hans-Meinecke-Weg in Hannover entwickelt – jetzt soll es losgehen. Die Verwaltung hat aufgrund eines Bezirksratsbeschlusses die Pläne zur Aufwertung des Grünzugs zwischen der nördlichen List und Hainholz vorgelegt – vor allem Freizeitwert und Renaturierung sollen vorangetrieben werden.

Der Grünzug erstreckt sich über eine Länge von rund fünf Kilometern auf der Trasse des ehemals geplanten Niedersachsenrings. Als Teilstück des Julius-Trip-Rings, der mit 25 Kilometer durch weitläufige Grünräume um die Innenstadt führt, hat der schmale Weg als öffentlicher Grünraum für den Stadtbezirk Vahrenwald-List große Bedeutung, da neben den angrenzenden Kleingartengebieten nur wenig öffentlicher Freiraum in den Quartieren vorhanden ist.

Urban Gardening am Bunker

„In dem Konzept sind sinnvolle pflegerische Maßnahmen der vorhandenen Wiesen und Sträucher enthalten, die Flora und Fauna nachhaltig stärken“, sagt Klaus Geschwinder, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bezirksrat. „Wir sehen aber noch weiterreichende Entwicklungsmöglichkeiten. So möchten wir, dass das verlandete Biotop entlang des Radwegs renaturiert wird. Ebenso können wir uns vorstellen, die Wiese beim Bunker am Listholze für Urban Gardening bereitzustellen und ein kleines Fitnessfeld für Erwachsene in der Nähe des geplanten Abenteuerspielplatzes Orinoco einzurichten.“

In den vorangegangenen Jahren wurden vom Fachbereich Tiefbau bereits an drei kreuzenden Straßen Ampeln mit Vorrangschaltungen für Radfahrer eingerichtet. Weitere bereits in Vorjahren umgesetzte Projekte sind die Anlage einer Ballspielfläche, einer Streuobstwiese und eines Aufenthaltsbereichs.

„Großes Potenzial sehen wir in der Entsiegelung von Abstellflächen für Autos zwischen Rotermundstraße und dem Einstieg in den Pastor-Jaeckel-Weg in der Nähe der Linsingenstraße. Hier zu begrünen wäre eine wirkliche ökologische Aufwertung der Flächen und ein gelungener Brückenschlag zwischen Vahrenwald und List“, sagt die stellvertretende Bezirksbürgermeisterin Monica Plate (Grüne).

Fitnessanlage an der Daimlerstraße geplant

Die Aufwertung durch punktuelle Höhepunkte entlang des Grünzugs umfasst zudem drei neue Sport- und Spielangebote. Den Auftakt des Grünzugs von Osten kommend bildet ab Sommer 2021 der Spielplatz Pastor-Jaeckel-Weg. Eine Fitnessanlage ist an der Daimlerstraße geplant. Bänke im Schatten entlang des Weges und Sitzgelegenheiten im Bereich der Spielplätze und der Fitnessanlage werden das schon vorhandene Angebot ergänzen. Für die ökologische Aufwertung für Flora und Fauna gibt es ein neues Pflegekonzept.

Von Susanna Bauch