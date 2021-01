Stadt Hannover will altes Fössebad bis 2029 betreiben

Hannover

Die Technik ist veraltet, eine Sanierung überfällig – dennoch will die Stadt Hannover das alte Fössebad noch bis zum Jahr 2029 betreiben. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist ein ordnungsgemäßer Betrieb im Fössebad möglich“, sagte Sportdezernentin Konstanze Beckedorf in der Ratsversammlung auf Nachfrage der CDU. Zeitnah werde die Stadt prüfen, ob Sanierungsmaßnahmen erforderlich seien, um das alte Bad weitere acht Jahre öffnen zu können. Ratspolitiker reagierten zum Teil verärgert. „Dann müssen wir viel Geld investieren, damit das Bad so lange durchhält und danach noch einen Neubau finanzieren“, kritisiert Dirk Machentanz, Fraktionschef der Gruppe Linke/Piraten.

Stadt will Neubau aus Kostengründen verschieben

Die Stadtspitze will den 30-Millionen-Euro teuren Neubau des Fössebads aus Kostengründen verschieben. Der Haushalt der Stadt ist infolge der Corona-Krise tief ins Minus gerutscht. Für das laufende Jahr rechnet Kämmerer Axel von der Ohe (SPD) mit einem Defizit von 200 Millionen Euro.

Fällt das Stadionbad aus, gibt es keine öffentliche 50-Meter-Bahn

Sollte das alte Fössebad tatsächlich weitere acht Jahre betrieben werden, muss auch das marode Stadionbad länger durchhalten. „Eine vollumfängliche Sanierung des Stadionbads ist erst nach Fertigstellung des neuen Fössebads geplant“, sagt Beckedorf. Dies deshalb, weil es derzeit nur im Stadionbad ein öffentliches 50-Meter-Becken für Wassersport-Wettkämpfe gibt. Wenn das neue Fössebad fertig ist, und damit eine weitere 50-Meter-Bahn zur Verfügung steht, will die Stadt das Stadionbad umfänglich modernisieren. Dafür muss das Stadionbad voraussichtlich längere Zeit geschlossen bleiben. „Wir werden prüfen, ob einzelne Sanierungsmaßnahmen im Stadionbad schon jetzt durchgeführt werden können“, kündigt Beckedorf an. Die Verwaltung sei es den Bürgern schuldig, das Stadionbad in Betrieb zu halten.

Dringt Ratsmehrheit auf raschen Neubau des Fössebads?

Die Grünen halten von dem Plan wenig. „Wir laufen in eine Falle hinein“, meint Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. Wenn das Stadionbad früher als geplant schließen müsse, weil die Technik versagt oder die Gebäudesubstanz allzu marode ist, fielen in Hannover jegliche Kapazitäten für Schwimmwettkämpfe weg. Die Sportdezernentin bleibt gelassen. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, sagt Beckedorf.

Ob das die Politik überzeugen kann, ist aber fraglich. Dem Vernehmen nach dringt die Ratsmehrheit (SPD, Grüne, FDP) darauf, dass der Neubau des Fössebads schneller in Angriff genommen wird, als es die Stadt vorhat.

Von Andreas Schinkel