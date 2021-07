Hannover

Wer bei der Stadt Hannover einen Ausweis beantragt, soll sich künftig nur noch einmal statt zweimal in die Warteschlangen der Bürgerämter einreihen müssen. Die Stadt will an zunächst einem Standort einen Automaten aufstellen, an dem auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten Personalausweise und Reisepässe abgeholt werden können.

Die Idee für das Ausweisterminal geht auf einen Vorstoß der CDU aus dem Jahr 2020 zurück, dem sich auch die anderen Parteien im Rat angeschlossen haben. Die Christdemokraten hatten vorgeschlagen, es wie die Stadt Ludwigsburg zu machen, die diesen Service bereits anbietet und damit gute Erfahrungen gemacht haben soll.

Die Stadt Hannover hat in dem System jedoch einige Schwächen ausgemacht und setzt auf ein anderes Modell, das bisher vor allem in Dänemark zum Einsatz kam. Ihre Pläne hat sie der Politik am Mittwoch im Finanzausschuss vorgelegt. Zurzeit müssen die Bürger oft viele Wochen Wartezeit auf Termine in den Bürgerämtern in Kauf nehmen.

So läuft das System nach dänischem Vorbild

Beantragt werden müsste der Personalausweis oder Reisepass auch künftig persönlich im Bürgeramt. Wer sich dort für die Abholung am Terminal entscheidet, muss eine Mobilfunknummer hinterlassen. Schriftlich wird dem Bürger eine PIN für die Abholung des Personalausweises übersandt. Den Empfang muss dieser der Stadt per Brief oder E-Mail bestätigen.

Wenn der beantragte Ausweis im Bürgeramt ankommt, wird er im Automaten hinterlegt. Der Kunde wird per SMS oder E-Mail informiert und hat sieben Tage Zeit, den Ausweis abzuholen. Die Identifizierung am Terminal erfolgt über die Mobilfunknummer sowie den zugesandten PIN. Der alte Ausweis wird bei diesem Modell automatisch eingezogen.

Ludwigsburger System hätte einige Nachteile

Letzteres ist aus Sicht der Stadt ein entscheidender Vorteil gegenüber dem Ludwigsburger System. Dort muss der alte Ausweis bereits bei der Beantragung des neuen abgegeben werden. Deshalb kommt das System nur für Personen infrage, die über ein zweites gültiges Ausweisdokument wie den Reisepass verfügen. Sonst würden sie in der Wartezeit auf das neue Dokument gegen die Ausweispflicht verstoßen. Nach Einschätzung der Stadt könnten das Ludwigsburger Modell deshalb nur rund 25 Prozent der Ausweisinhaber in Anspruch nehmen.

Als Nachteil des Ludwigsburger Modells sieht die Stadt zudem die Identifikation per Fingerabdruck an. Dadurch kann der Ausweis nur durch den Antragsteller selbst am Automaten abgeholt werden. Bei dem bisher vor allem in Dänemark praktizierten System können das auch Personen übernehmen, die den zugesandten PIN, die Mobilfunknummer des Kunden sowie das alte Ausweisdokument des Kunden vorweisen können. Zudem hält die Stadt wegen der Abnahme des Fingerabdruckes auch den Personalaufwand beim Ludwigsburger Modell für höher.

Ausweisterminal soll 2022 kommen – aber wird es gebraucht?

Aufstellen will die Stadt das Ausweisterminal im Frühjahr 2022 – mit zunächst nur 150 Fächern. Dadurch käme der neue Service allerdings nur für rund 10 Prozent der Kunden infrage. Insgesamt werden in Hannover pro Jahr rund 82.000 Personalausweise und Reisepässe ausgegeben. Wo der Automat installiert werden soll, ist noch unklar. Die Stadt sucht noch nach einem geeigneten Standort. Die Kosten schätzt sie auf 50.000 bis 100.000 Euro jährlich.

Gut möglich allerdings, dass das Projekt bald überflüssig wird. Denn der Bund plant, Reisepässe und Personalausweise künftig direkt per Post an die Antragsteller zu verschicken. Sollten dazu in den kommenden Monaten konkrete Pläne vorgelegt werden, will die Stadt kein Ausweisterminal anschaffen.

Von Christian Bohnenkamp