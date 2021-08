Hannover

Der Streit zwischen der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen um den Einbau von Luftfiltern in Schulen zum Schutz vor Corona-Infektionen geht in eine neue Runde. Die Stadtverwaltung ist der Ansicht, dass das neueste Eckpunktepapier des Kultusministeriums keine Möglichkeit bietet, die Installation von mobilen Luftfiltern in hannoverschen Klassenzimmern aus der Landeskasse zu bezuschussen. „Die Landesregierung hat mit ihrer Ankündigung bei Schülern und Eltern Erwartungen geweckt, die wohl nicht erfüllt werden“, sagt Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne).

Das Land hatte angekündigt, 20 Millionen Euro für die Anschaffung von Luftfiltern bereitzustellen. Eine Restsumme sollten die Kommunen übernehmen. Landespolitiker wunderten sich, dass die Städte und Gemeinden in Niedersachsen eher zögerlich auf die Offerte reagierten. Die Kommunen wiesen aber darauf hin, dass die Förderrichtlinien noch nicht klar formuliert seien.

Feste Anlagen werden nicht bezuschusst

Tatsächlich heißt es jetzt in dem Eckpunktepapier des Kultusministeriums, dass die Anschaffung von mobilen Luftfiltern nur im Falle von Räumen gefördert werde, „in denen nur Oberlichter oder sehr kleine Fensterflächen geöffnet werden können“. Das Papier liegt der HAZ vor. Nicht gefördert werde der Neueinbau von „fest installierten raumlufttechnischen Anlagen“.

Stadt: Alle Klassenräume gut belüftbar

Die Stadt meint jetzt, dass die Förderkriterien auf keinen einzigen Raum in Hannovers Schulen zuträfen. „Wir haben bereits im vergangenen Schuljahr alle Klassen- und Fachräume überprüft und in den Räumen nachgebessert, in denen ausreichendes Lüften nicht möglich war“, heißt es vonseiten der Verwaltung. Derzeit fielen in Hannover demnach keine Klassen- und Fachräume unter die im Eckpunktepapier beschriebene Fördermöglichkeit. „Eine Beschaffung von mobilen Filtern durch die Landeshauptstadt kann unter diesen Voraussetzungen nicht stattfinden“, meint die Stadt.

Von Andreas Schinkel