Die Stadtverwaltung will in Hannover offenbar kurzfristig mehr Möglichkeiten für Obdachlose schaffen, sich auch tagsüber drinnen aufzuhalten. „Wir haben bereits eine Immobilie identifiziert, die sich als Tagesaufenthalt eignet, und planen, den auf der Straße lebenden Menschen in den nächsten Wochen ein neues Angebot zu machen“, sagte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe am Mittwoch vor Journalisten. In Zeiten der Corona-Krise seien die bestehenden Tagesangebote für Menschen auf der Straße tatsächlich nur begrenzt zugänglich. Das Leben auf der Straße werde für sie daher deutlich erschwert. Bei dem Objekt handelt es sich offenbar nicht um eines der Gebäude, die bereits früher von Obdachloseninitiativen wie dem Verein „Stimme der Ungehörten“ ins Spiel gebracht worden waren: Dies waren unter anderem eine leerstehende Immobilie am Geveker Kamp 13, das alte, von der Stadt aufgekaufte Schwesternwohnheim in der Kleefelder Straße und ein Gebäude an der Schulenburger Landstraße 167 gewesen. Einen konkreten Standort nannte die Verwaltung nicht.

Notunterkünfte sollen geschlossen bleiben

Offen sei man auch für den von der SPD Hannover eingebrachten Vorschlag, mithilfe eines Runden Tisches oder einer Taskforce gemeinsam mit den Wohlfahrtsverbänden die Situation der Obdachlosen im Blick zu behalten, sagte von der Ohe weiter. Die Notunterkünfte wolle die Stadt allerdings tagsüber weiter geschlossen halten. Sie seien nicht auf einen Aufenthalt am Tag ausgelegt.

Die Stadtverwaltung reagiert damit zumindest in Teilen auf die seit Tagen heftig geführte Debatte über die Unterbringung der Obdachlosen in der Stadt in Zeiten der Pandemie. Ausgelöst worden war sie, nachdem die Verwaltung am 15. Oktober eine im Frühjahr begonnene, temporäre Notunterbringung im Naturfreundehaus beendet hatte – und am Ende 17 Obdachlose auf die Straße setzte.

Housing-First-Projekt geplant

Die Verwaltung verteidigte den Entschluss, das Projekt im Naturfreundehaus trotz des beginnenden Winters und der steigenden Infektionszahlen zu beenden am Dienstag noch einmal vehement. Als man die temporäre Unterbringung Anfang April eingeführt habe – zunächst in der Jugendherberge, später im Naturfreundehaus – sei man auf eine Unterbringung unter Corona-Standards nicht vorbereitet gewesen. Es habe – anders als jetzt – kein Hotel gegeben, in dem Obdachlose unter Quarantänebedingungen untergebracht werden konnten, die Unterkünfte seien nicht corona-fit gewesen. „Jetzt sind wir auf einem Niveau, auf dem man Obdachlose in den Unterkünften unter Corona-Bedingungen angemessen unterbringen kann“, sagte von der Ohe. Das sei „ein kategorischer Unterschied“. Auch Sozialdezernentin Sylvia Bruns betonte, es sei bei der temporären Unterbringung immer nur eine zeitlich begrenzte Hilfe geplant gewesen. Bruns will sich künftig für ein Housing-First-Projekt stark machen, das innerhalb von 30 Tagen Obdachlose mithilfe eines intensiven Klärungsprozesses von der Straße holt. Auch dieses Projekt „Plan B – OK“ sei aber zeitlich begrenzt geplant.

1,7 Millionen Euro für Unterbringung in Notunterkünften

Von der Ohe betonte, dass man allein für die fünf Notunterkünfte mit circa 200 Plätzen für Obdachlose zurzeit 1,7 Millionen Euro jährlich aufwende. Darüber hinaus böte man 950 Plätze für die dauerhafte Unterbringung von Obdachlosen an. Dort seien Zwei-Bett-Zimmer die Regel, Drei-Bett-Zimmer seien die Ausnahme. Obdachlosen-Initiativen dagegen bestreiten, dass die Unterbringung vor allem in den Notunterkünften den Hygienestandards unter Corona-Bedingungen entsprechen. Sie beklagen überdies, dass es immer wieder zu Aggressionen und Diebstählen komme – und meiden die Unterkünfte deshalb.

