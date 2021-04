Hannover

Die Corona-Pandemie hat die Lage für Suchtkranke verschlimmert. Hilfsangebote müssen wegen Corona-Schutzmaßnahmen stark eingeschränkt werden. Die Stadt Hannover will jetzt die Aufenthaltsqualität für Drogensüchtige vor der Suchtstation Stellwerk hinter dem Hauptbahnhof verbessern. 24 Sitzplätze und mehrere Unterstände sollen bis Mitte Mai auf dem Vorplatz entstehen. Kosten: Rund 50.000 Euro. „Die Baumaßnahme wurde auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie notwendig, weil sich im Stellwerk aufgrund der Hygienevorschriften weniger Menschen als üblich aufhalten können“, sagt Sozialdezernentin Sylvia Bruns (FDP).

Nur drei Menschen gleichzeitig im Stellwerk zugelassen

Eigentlich stehen den Süchtigen im Stellwerk an der Fernroder Straße insgesamt zehn Plätze zur Verfügung, auf denen sie sich unter hygienischen Bedingungen Heroin spritzen dürfen. Derzeit seien aber wegen der Corona-Pandemie nur drei Menschen gleichzeitig zugelassen, berichtete der Suchtbeauftragte der Stadt Hannover, Frank Woike, kürzlich im Bezirksrat Mitte. Die Folge: Viele warten vor dem Eingang.

Vereinsamung durch Corona: Manche werden rückfällig

„Manche halten den Druck nicht aus, bis sie endlich an der Reihe sind, und gehen wieder“, sagt Woike. Das Stellwerk habe den Durchlauf erhöht, so dass sich Süchtige nur etwa eine halbe Stunde in der Einrichtung aufhalten dürfen. Hinzu komme, sagt Woike, dass infolge der Kontaktbeschränkungen viele vereinsamten. Manche, die bereits auf dem Weg der Besserung oder sogar genesen waren, seien wieder rückfällig geworden und „die Leiter heruntergefallen“.

Langfristig muss die Suchthilfestation Stellwerk ohnehin weichen, weil die Deutsche Bahn den Hauptbahnhof um zusätzliche Gleise erweitert. „Wir müssen uns ernsthafte Gedanken über einen Standortwechsel machen“, sagt Woike. Jedoch werden die Bauarbeiten voraussichtlich erst in zehn Jahren beginnen.

Ein neues Hilfszentrum in zentraler Lage?

Dennoch plant die Stadtverwaltung voraus. Nach Informationen der HAZ erwägt die Stadt, auf einem eigenen Grundstück in zentraler Lage mehrere Hilftsangebote für Drogensüchtige zu bündeln. Möglicherweise ist auf dem Grundstück nahe dem Bahnhof auch Platz für einen sogenannten Trinkraum.

Der bisherige Trinkraum Kompass neben dem Spielcasino am Raschplatz startete 2017 als Modellversuch, um Alkoholsüchtigen und Obdachlosen einen Treffpunkt und Hilfe anzubieten. Jetzt läuft das Projekt aus. Auch der Obdachlosen-Kontaktladen Mecki könnte dem Vernehmen nach im neuen Hilfszentrum untergebracht werden. Die Stadt hält sich offiziell noch bedeckt und teilt mit, dass man an einer Lösung für den Trinkraum arbeite.

Zusätzliche Sozialarbeiter

Die zwei städtischen Sozialarbeiter, die die Szene rund um den Bahnhof im Blick behalten, bekommen Verstärkung. Die Stadtverwaltung hat zwei weitere Stellen eingerichtet, um insbesondere obdachlose Frauen zu betreuen. Zudem kümmern sich soziale Einrichtungen wie Step, Neues Land und La Strada um obdachlose und drogensüchtige Menschen. „Wir haben viel aufs Gleis gebracht, aber es bleiben viele offene Fragen“, sagt Woike. Eine heile Welt wolle er nicht vorspielen.

Von Andreas Schinkel