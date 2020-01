Stadt bietet Infoabend für Eltern von Viertklässlern an

Hannover

Wohin soll mein Kind nach der Grundschule gehen? Die Stadt Hannover bietet unter dem Motto „(K)eine Entscheidung für das ganze Leben“ einen Gesprächsabend zur Schulformwahl nach Klasse vier an. Los geht es am Montag, 20. Januar, um 19.30 Uhr im Theodor-Lessing-Saal der Volkshochschule an der Burgstraße. Es gibt Informationen zu den Auswahlverfahren und zur Bandbreite der Angebote in Hannover. Das Impulsreferat hält Prof. Rolf Werning vom Institut für Sonderpädagogik an der Leibniz-Uni. Er spricht darüber, wie Eltern die Entwicklung ihres Kindes unterstützen können.

Losverfahren bei besonders stark angewählten Schulen

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski spricht ein Grußwort, Sarah Sinram vom Bildungsbüro informiert über Schülerwanderungen in der Sekundarstufe I und II. Die ehemaligen Schülerinnen Julia Kampmann und Viktoria Sochor erzählen über ihre eigenen Bildungsbiografien, und die Landesschulbehörde informiert über das Losverfahren bei besonders stark angewählten Schulen.

Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion, an der auch Maren Freise vom Verein „Mittendrin“ und der Leiter der Grundschule Salzmannstraße, Hinrich Netzel, teilnehmen. Zudem stehen die Sprecher der einzelnen Schulformen ( Grundschulen, Gymnasien, Oberschulen, Realschulen und Integrierte Gesamtschulen) für Fragen zur Verfügung. Die Veranstaltung dauert bis 21.30 Uhr. Es gibt eine Kinderbetreuung zwischen 19 und 21.45 Uhr, dafür muss man sich unter Telefon (05 11) 16 83 59 69 oder per E-Mail an 20.01.anmeldung@hannover-stadt.de anmelden.

Von Saskia Döhner