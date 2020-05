Stadt gibt grünes Licht für Südschnellwegausbau und Tunnel in Döhren

Hannover

Der neue Südschnellweg wird breiter (25 statt 15 Meter), man darf schneller auf ihm fahren (Tempo 100 statt 80), und er wird statt einer noch klobigeren Brücke über der Hildesheimer Straße einen Tunnel haben, der darunter hindurchführt. 360 Millionen Euro will sich der Bund das Projekt kosten lassen. Die Ratsausschüsse haben nach intensiver Beratung den Planungen jetzt zugestimmt – auch wenn es teils Verärgerung gibt, dass kein Radweg gebaut wird, wie es sonst an Bundesstraßen heute Standard ist.

Südschnellweg wird wohl ohne Radweg gebaut

Vergeblich versuchte Dirk Machentanz (Linke/Piraten) in letzter Minute noch, einen Passus in die Stellungnahme der Stadt einzufügen, dass der Bund zumindest Anschlussmöglichkeiten für einen Radweg vorsehen soll, den die Stadt dann vielleicht auf eigene Kosten bauen könnte. Doch nicht einmal von den Grünen gab es dafür Zustimmung. Deren Ratsfrau Elisabeth Clausen-Muradian bezeichnete es nur pflichtschuldig als „unsäglich“, dass der Bund keinen Radweg bauen will. Zu groß ist die Sorge in der Ratsmehrheit, den Bund zu verärgern. Denn dass der Tunnel für 140 Millionen Euro überhaupt gebaut wird, gilt schon als großes Zugeständnis.

„Gigantische Investition für Hannover “

Entsprechend lobten die Vertreter der beiden größten Ratsfraktionen, die im Bund die Große Koalition bilden, das Projekt. „Es ist eine gigantische Investition für Hannover“, sagte Lars Kelich ( SPD), „wir schaffen ein stückweit Verkehrsqualität.“ Felix Semper ( CDU) forderte „Dankbarkeit“ gegenüber dem von CSU-Minister Andreas Scheuer geführten Ministerium. „Wir können uns glücklich schätzen, dass der Bund solch eine Rieseninvestition tätigt.“ Angesichts der Kritik der Grünen am fehlenden Radweg stichelte er zurück: „Wenn ich mich in der Stadt umsehe, was Sie in den letzten Jahren als Grüne geschafft haben, müssen Sie angesichts des Zustands der Radwege und der Lücken im Radwegesystem erst mal Ihre Hausaufgaben machen.“

Visualisierung der geplanten neuen Leineflutbrücke, also der Südschnellwegbrücke über den Großen Ricklinger Kiesteich. Quelle: Felix Riemenschneider

Im Planfeststellungsverfahren muss die federführende Region jetzt über viele Anregungen aus Hannover und der Nachbarkommune Hemmingen abwägen. Unter anderem geht es um die Spielfelder der angrenzende Sportvereine, um Naturschutz und die Führung der Wege durch die Masch – weil der neue Schnellweg deutlich breiter wird, verlagern sich Wegeführungen.

Gerhard Wruck (Die Hannoveraner) bemängelte noch, dass acht Meter hohe Ballfangzäune in Döhren nicht reichen könnten, wenn ein Rugbyverein an der Schützenallee Hochschüsse absolviert. Die Bürgerinitiative Biu kritisierte den autobahngleichen Ausbau der Trasse und forderte parallel eine hochwassersichere Radquerung durch die Masch. Doch das alles fand keinen Eingang mehr in die Stellungnahme der Stadt.

Die derzeitige Schnellwegbrücke in Döhren muss 2023 abgerissen werden – sie hat quasi ihr Haltbarkeitsdatum erreicht. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

2022 beginnt der Umbau am Südschnellweg

2023 muss die alte Schnellwegbrücke über die Hildesheimer Straße abgerissen werden. Deshalb soll 2022 der Bau einer Behelfsbrücke beginnen, die teils über das McDonalds-Grundstück ragt. Später wird dann der Tunnel gegraben. Auch alle Brücken über Leine, Ihme und die Masch müssen erneuert werden – das wird viel Ärger geben, denn an Werktagen rollen bis zu 50.000 Autos über die Strecke. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke sagte am Mittwoch im Bauausschuss: „Ich hätte nicht gedacht, dass der Bund so viel Geld ausgibt. Das Stadtbild wird besser werden, die Lebensqualität steigt.“

Von Conrad von Meding