Hannovers lange Zeit umstrittenstes Einfamilienhaus wird wohl abgerissen. Die Stadt scheint einen Käufer für die sogenannte Flüchtlingsvilla gefunden zu haben. Das Haus in der Bemeroder Heymesstraße 35 hatte sie 2015 für 1,6 Millionen Euro gekauft, um dort unbegleitete minderjährige Flüchtlinge unterzubringen. Seit 2018 steht es leer, für ein Mindestgebot von 1,2 Millionen Euro wollte es niemand haben. Jetzt ist die Stadt mit einem Bauträger handelseinig, der das marode Gebäude wohl abreißen wird.

Überhöhter Preis für Hannovers Flüchtlingsvilla

Der Streit entzündete sich vor fünf Jahren nicht nur daran, dass die Stadt in ihrer Unterbringungsnot wahrscheinlich einen überhöhten Preis für die Immobilie gezahlt hat. Sie hat darüberhinaus wohl auch Recht gebrochen. Wie sich im Konflikt mit Anwohnern herausstellte, verbietet das Baugesetz auf dem Wohngrundstück die Einrichtung eines sozialen Projekts.

Manch einer in Politik und Verwaltung fand die Argumentation der Anlieger piefig – andererseits beruft die Stadt selbst zuweilen auch gerne auf Paragrafen, wenn Privatleute auf ihren Grundstücken das Baurecht großzügig auslegen wollen. Jedenfalls zogen die 16 Flüchtlinge nach zwei Jahren wegen der ungeklärten rechtlichen Situation wieder aus.

Das Gebäude an der Heymesstraße 35 in Bemerode. Dort war bis 2018 eine Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Quelle: Clemens Heidrich

Seitdem steht die Villa leer. Ein Gutachter bezifferte den Sanierungsbedarf wegen völlig veralteter Leitungen, einer einsturzgefährdeten Dachterrasse und ähnlicher Mängel auf mindestens 400.000 Euro. Die Stadt versuchte daraufhin, das Grundstück für 1,2 Millionen Euro zu verkaufen – ohne Erfolg.

Bauträger will das Grundstück Heymesstraße kaufen

Offenbar gab es nur zwei Gebote: über 700.000 und 800.000 Euro. Die Stadt kontaktierte daraufhin einen Bauträger, „der sich in der Vergangenheit als zuverlässig erwiesen hat“, und bot ihm das 2000 Quadratmeter große Grundstück mit Abrisshaus an. Er kann laut Baurecht auf dem Eckgrundstück in Sichtweite des Schnellwegs mehrere Wohnungen errichten.

Man sei handelseinig, sagt Stadtsprecher Dennis Dix. Über die Summe haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Wie immer in solchen Verkaufsfällen müssen die Ratsgremien in vertraulicher Sitzung zustimmen. Sie sollen in Kürze über das Geschäft informiert werden.

Von Conrad von Meding