Hannover

Nach mehr als zehnjähriger Planungs- und Bauphase ist Hannovers größtes Gymnasium, die Goetheschule (rund 1200 Schüler und 300 Lehrer und andere Mitarbeiter), endlich wieder an einem Standort vereint – und in einem frisch sanierten und erneuerten Gebäude obendrein. Die offizielle Inbetriebnahme wurde am Freitag mit der Einschulung der fünf neuen fünften Klassen gefeiert.

„Nicht nur für euch ist dies ein ganz besonderer Tag“, sagte Schulleiter Michael Schneemann. Er verwies darauf, dass der Namensgeber der Schule, der Dichter Johann Wolfgang von Goethe, genau an diesem Tag 271 Jahre alt geworden wäre.

Anzeige

Die 135 Fünftklässler und ihre Eltern nehmen das neue Stammhaus als Erste in Betrieb. Quelle: Samantha Franson

Weitere HAZ+ Artikel

Kinder und Eltern freuen sich über das neue Gebäude

„Ich freue mich auf die neuen Lehrer, die neuen Fächer und das neue Gebäude“, sagt Ruby (9). Auch die Eltern sind vom hellen, modernen Gebäude angetan. „Schön, dass alles rechtzeitig zum neuen Schuljahr fertig geworden ist“, sagt Heike Milfs-Grieser aus der Nordstadt, deren zehnjährige Tochter jetzt die Goetheschule besucht.

Nicole Kiwon aus Langenhagen hat bereits einen Sohn, der in den achten Jahrgang des Gymnasiums geht. Der musste zwischenzeitlich in der Außenstelle der Schule An Mußmanns Haube am Herrenhäuser Markt unterrichtet werden. Andere Jahrgänge sind derweil zum Gymnasium Limmer gependelt. Nun sind alle Klassenstufen wieder an einem Standort. Und Kiwons Söhne haben denselben Schulweg. „Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt die Mutter, auch was den Neustart für das Lernen in voller Klassenstärke nach der Corona-Krise angeht.

Stadt gibt mehr als 40 Millionen Euro für Sanierung aus

Mehr als 40 Millionen Euro hat die Stadt in die Sanierung und den Neubau des Gebäudes aus den Fünfzigerjahren investiert – täglich seien seit 2010 also 10.000 Euro für die Schule ausgegeben worden, hat Direktor Schneemann ausgerechnet.

Freuen sich über das neue Schulgebäude: Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette und Schulleiter Michael Schneemann. Quelle: Samantha Franson

Die Investition trägt Früchte. Der Stammsitz zwischen Haltenhoffstraße und Franziusweg kann sich sehen lassen – eine Aula mit 357 Plätzen, unterirdischen Proberäumen und einer Licht- und Bühnentechnik, auf die so manche Kleinstadt neidisch sein könnte, wie Architekt Markus Kaupert sagt: Es gibt kleine, lichtdurchflutete Innenhöfe, auf denen Schüler lernen, ihre Kunst präsentieren und entspannen können. Dazu kommen eine zweigeschossige Eingangshalle mit Foyer, eine Mensa mit gemütlichen Sitznischen, ein riesiger Schulhof mit Rasenfläche, Niedrigseilgarten und jeder Menge Bäumen, geplant in der Form eines Notenblatts, denn Musik ist einer der Schwerpunkte der Goetheschule.

Außerdem verfügt die Goetheschule nun über eine lärmarme Dreifeldsporthalle mit Tribüne und eine Lehrküche, in der künftig nicht nur Inklusionskinder „lebenspraktischen Unterricht“ haben, sondern mehrere Lehrer auch noch eine Koch-Arbeitsgemeinschaft anbieten möchten.

Neubau im Altbau

Bereits 2014 war der erste Bauabschnitt fertig geworden, nun sind auch Teil zwei und drei fertig. Der Bau hatte sich immer wieder verzögert, weil das Gebäude doch nicht wie ursprünglich geplant abgerissen, sondern im Altbau erneuert werden sollte. Das war kompliziert: Das Gebäude musste teils bis auf das Betongerippe zurückgebaut werden. Andere Teile – wie die Naturwissenschaftstrakte und die kleinen Turnhallen – wurden dagegen abgerissen.

Zur Galerie Nach zehn Jahren Planung und Bauzeit ist Hannovers größtes Gymnasium endlich fertig. Die Inbetriebnahme wird mit der Einschulung der 5. Klassen gefeiert.

Nebenbei wurde das Gymnasium noch auf fünf Klassen pro Jahrgang, in der Oberstufe sogar noch mehr, erweitert, barrierefrei gestaltet und für G9 fit gemacht. Architekt Kaupert sagt, die Schule von 1955 sollte auch nach der Sanierung noch in den Stadtteil passen. Das ist gelungen.

Für Wirtschafts- und Umweltdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette ist das Millionenprojekt ein Beispiel dafür, dass die Stadt „trotz angespannter Haushaltslage in die Bildung investiert“. Hannover habe viele Schulgebäude, die in die Jahre gekommen seien, sagt sie. Man bemühe sich redlich, alles nacheinander abzuarbeiten, aber vieles dauere leider länger, als es sich die Beteiligten wünschten.

Von Saskia Döhner