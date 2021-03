Misburg-Anderten

Der Stein kommt ins Rollen – und das trotz angespannter Haushaltslage der Landeshauptstadt Hannover. Die geplanten Investitionen in Höhe von 90 Millionen Euro für den Stadtbezirk Misburg-Anderten sind in Zeiten einer Pandemie durchaus eine Herausforderung für die Stadt. Und trotzdem dringend notwendig.

Misburg-Anderten erfreut sich großer Beliebtheit – vor allem bei Familien. In den vergangenen Jahren stieg der Anteil der Kinder und Jugendlichen überdurchschnittlich stark an. Und gleichzeitig verschlechterte sich der Standard an den in die Jahre gekommenen Schulen kontinuierlich. Der Sanierungsstau an öffentlichen Gebäuden wie dem Hallenbad und dem Bürgerhaus wuchs. Obwohl gerade Hallenbad und Sportplätze das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche prägen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Landeshauptstadt kann sich keine Baufehler leisten

Innerhalb von wenigen Jahren soll nun unter anderem ein komplett neues Gebäude für das Kurt-Schwitters-Gymnasium entstehen, und die Möglichkeiten für Sportler sollen sich verbessern. Der Abriss der AMK-Halle in Anderten, das Misburger Bad und der Misburger Sportpark sind bereits in Planung. Baufehler, wie sie beim Misburger Bad passiert sind, das seit Ende 2015 wegen Baumängeln gesperrt ist, kann sich die Stadt nicht mehr leisten. In den kommenden Jahren muss in Misburg-Anderten alles rund laufen, der Stein muss rollen und darf auf keinen Fall Moos ansetzen.

Von Leona Passgang