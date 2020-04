Stadt lässt neue Badestelle am Ricklinger Kiesteich einrichten

Ricklingen

Es wird die Zeit kommen, da in den Ricklinger Kiesteichen wieder ausgiebig gebadet und getaucht werden darf. Die derzeitige Zwangsruhe nutzt die Stadt für wichtige Verbesserungen. Bauunternehmen legen dort seit gut einer Woche einen kleinen Strand an. Trotz anhaltendem Sonnenschein sind deutlich weniger Menschen in der Ricklinger Masch und rund um die Kiesteiche unterwegs. Den Bauleuten kommt das zugute. Der Dreiecksteich gehört gemeinsam mit dem Siebenmeterteich und dem Großen Teich zu den drei beliebtesten Badeseen im Landschaftsschutzgebiet „Obere Leine“.

Barrierfreier Einstieg

Am Südostufer investiert die Stadt rund 42.000 Euro, um einige Probleme für Badegäste zu beseitigen. Verschlammung, gefährlich in die Höhe ragende Baumstümpfe und Äste, ein unbequemer, gut 80 Zentimeter hoher Geländesprung: All das wird bereinigt. Der Einstieg in den See soll künftig barrierefrei erfolgen können, der Übergang von den Liegewiesen wird sanfter gestaltet. Dafür wird Kiessand ausgelegt, der aus der Leineaue kommt. Damit der naturnah angelegte Badestrand samt frisch eingesätem Rasen in Form bleibt, muss die umgebaute Zone auch nach Ostern für eine Weile abgesperrt bleiben. Bis zu einem offiziellen Start der Badesaison bleibt der Zutritt eingeschränkt.

Tonnenweise Uferschlick und Erde

Zwei regionale Firmen kommen für den Auftrag zum Einsatz. Den Auftakt macht das Sachsenhagener Unternehmen Mensching, das tonnenweise Uferschlick und Erde von der neuen Einstiegsstelle abtransportiert. Die großen Bagger und Traktoren müssen über das Deichtor am Düsternweg sowie den Horst-Schweimler-Weg anfahren. Ein kleiner Parkplatz an der Leinemasch wurde als Zwischenlager für die wegzuschaffende Erde abgesperrt. Zumindest am Morgen ist wenig los rund um die Seen; die wenigen Jogger, Spaziergänger und Hundefreunde kommen sich und den schweren Maschinen kaum in die Quere. Die Mindener Unternehmensgruppe Rasche, die auch vor Jahren das Außengelände am sanierten niedersächsischen Landtag umgestaltete, übernimmt die Feinarbeiten für den neuen Strand.

Von Marcel Schwarzenberger