Wettbergen

Nicht nur für den Bezirksratspolitiker und Geschäftsmann Frank Kumm fühlt sich der Alltag an der Hauptstraße in Wettbergen wie eine Dauerbaustelle an. Seit 2014 wird immer wieder an einem Teilstück der Trasse unweit des Ortszentrums gebaut. Der damalige Umbau kostete 365.000 Euro, er sollte mehr Sicherheit und eigentlich auch mehr Lebensqualität bringen. Doch seitdem kritisieren Kumm und andere Anlieger immer wieder Schäden – die auch schon mehrfach ausgebessert wurden. Eine neue Reparaturphase, vermutlich für das Frühjahr, kündigte der städtische Fachbereich Tiefbau nun in der jüngsten Sitzung des Bezirksrats Ricklingen an.

Probleme seit 2014

2014 startete die Stadt eine Umgestaltung in der Wettberger Ortsmitte. Der öffentliche Raum rund um die Ladenzeile An der Kirche und das angrenzende Teilstück der Hauptstraße sollten angepackt werden. Die große Lösung verschwand aber aus Kostengründen von der Tagesordnung; viele Anlieger hätten sich über Gebühren beteiligen müssen. Übrig blieb der Teilumbau der Hauptstraße: Die Stadt ließ rotes Pflaster verlegen, Bodenschwellen einbauen und den Übergang für Fußgänger sicherer gestalten. Die Geschäfte der Ladenzeile, darunter Kumms Feinkostgeschäft, sowie Bäcker und Sparkasse auf der anderen Seite der Hauptstraße sollten besser miteinander verbunden werden. Soweit ging der Plan auf.

Anzeige

Zu hohe Rampen?

„Aber die Rampen sind viel zu hoch, immer wieder setzen die Busse beim Darüberfahren auf“, berichtet CDU-Bezirksratsmitglied Kumm. Er bemängelt auch, dass oft laute Klappergeräusche entstünden, wenn Fahrzeuge über die roten Pflastersteine fahren. Auch Bezirksbürgermeister Andreas Markurth kritisiert die Lage: „Es sieht schön aus, macht aber viel Krach.“ Die Stadt müsse dafür sorgen, dass das endlich besser werde

Reparaturen in Dauerschleife

Kumms und Markurths Kritik beschreibt die aktuelle Situation – nach mehreren Reparaturversuchen in der Vergangenheit. Schon kurz nach dem Umbau im Jahr 2014 landeten Mängelmeldungen bei der Stadt: Die Fugen zwischen den Steinen seien unsauber, einzelne Pflastersteine hätten sich verschoben. 2016 startete die Stadt einen Sanierungsversuch und ließ schadhafte Rampen reparieren. Das bedeutete Umwege für Autofahrer, die Buslinie 129 wurde umgeleitet, die Linie 130 während der Bauarbeiten ganz eingestellt. 2018 folgte eine weitere, dreiwöchige Reparaturphase – wieder mit Teilsperrungen. Kumm und andere Anlieger standen von einem Tag auf dem anderen vor vollendeten Tatsachen. Eine umfassende Information habe es von der Verwaltung nicht gegeben, berichtete Kumm damals. Für die Ladeninhaber sei das misslich.

Dritte Sanierungsphase startet

Nun soll es also eine dritte Sanierungsphase geben. Wann und in welchem Umfang, steht noch nicht fest. Völlig erklären kann sich auch der Fachbereich Tiefbau nicht, warum das Teilstück der Hauptstraße immer wieder sanierungsanfällig ist. Die Bauarbeiter rücken an, klopfen die Steine fest und dichten die Fugen neu ab – das ist bekannte Methode. Man könnte auch sämtliches, vor sieben Jahren verlegtes Baumaterial aufnehmen und den Untergrund neu herstellen. Das wäre aber eine sehr teure Möglichkeit, teilt die Stadt dem Bezirksrat mit. Sie wird diese Methode wohl nicht anwenden. Und wieder glatten Asphalt aufbringen will die Verwaltung auf keinen Fall. Das Prinzip funktioniert ja: Busse und Autos bremsen an der heute vorhandenen Aufpflasterung ab; dabei unterliegen die roten Pflastersteine samt Unterbau allerdings enormen Kräften.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Keine Nebenstraße für Anlieger

Die Hauptstraße ist keine unbedeutende Nebenstraße nur für Anlieger aus Wettbergen. Tatsächlich ist sie Teil eines Schleichverkehrs – mit der Straße In der Rehre verkürzt sie die Strecke zwischen den Bundesstraßen 217 und 3 enorm. Das hat schon oft zu Kritik von Wettbergern und Oberricklingern geführt. Der Durchgangsverkehr sorgt für zusätzliche Belastungen. Wahrscheinlich wird die Stadt es dabei belassen, neues Fugenmaterial einzubauen, um die Steine fester zu binden. Und die Rampen sollen etwas weniger steil ausfallen.

Von Marcel Schwarzenberger