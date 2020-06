Hannover

Seit Wochen läuft der Service in den hannoverschen Bürgerämtern nur über eine vorherige Terminabsprache – mit teilweise langen Wartezeiten. Die Bürgerämter in Döhren und Ricklingen sind zudem komplett geschlossen. Um die Schließungen zu kompensieren, will die Stadt Hannover ab Mittwoch nun übergangsweise ein zusätzliches Bürgeramt am Schützenplatz eröffnen. In dem neuen Verwaltungsbau seien dazu ohnehin Räume vorgesehen gewesen, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe. „So konnte dort mit vergleichsweise geringem Aufwand ein neues Bürgeramt eingerichtet werden, das den neuen Anforderungen gerecht wird.“

Weil die Einrichtungen in Döhren und Ricklingen nach Ansicht der Stadt nicht den Hygieneanforderungen entsprechen, bleiben sie bis mindestens 31. August zu. „Durch die Installation von Hygienewänden würden dort nicht genügend Bedienplätze für die Kunden geschaffen werden können, um einen sinnvollen Betrieb zu organisieren“, heißt es von der Verwaltung. Bürger aus Döhren und Ricklingen – sowie grundsätzlich alle Hannoveraner – können aber unabhängig vom jeweiligen Wohnort alle Bürgerämter der Stadt nutzen.

Die Stadt richtet im neuen Servicegebäude der Verwaltung am Schützenplatz kurzerhand ein neues Bürgeramt ein. Quelle: Foto: Katrin Kutter

„Hätte mir eine flexiblere Lösung im Stadtbezirk gewünscht“

Antje Kellner ( SPD), Bezirksbürgermeisterin von Döhren-Wülfel, begrüßt zwar die schnelle Reaktion der Stadt. „Wenn ein Stadtbezirk mit fast 35.000 Menschen mindestens drei Monate kein eigenes Bürgeramt hat, ist das aber schon nicht einfach“, sagt sie. Vor allem viele Senioren aus dem Stadtteil könnten den Schützenplatz nur schwer erreichen, sagte Kellner der HAZ. „Ich hätte mir eine flexiblere Lösung im Stadtbezirk, etwa mit einem Container oder in einer bestehenden Immobilie, gewünscht.“

Auch im neu geschaffenen Bürgeramt am Schützenplatz können Kunden ihre Anliegen weiterhin nur nach vorher vereinbartem Termin erledigen. Ein spontaner Besuch ist derzeit nicht möglich – an den Gebäuden kontrollieren Mitarbeiter den Zugang. Nur so ließen sich enge Wartesituationen in und vor den Ämtern vermeiden, sagt Stroppe.

Onlineterminvergabe funktioniert wieder – mit fast zwei Monaten Vorlauf

Viele Bürger hatten sich in den vergangenen Wochen immer wieder beschwert, dass die Ämter telefonisch nicht zu erreichen seien und dass die Wartezeit für einen Termin extrem lang sei. Zumindest die Onlineterminvergabe funktioniert nun wieder, nachdem die Stadt bis Mitte Mai mehr als 6000 Kunden persönlich kontaktiert hatte, um einen Termin abzusprechen. Derzeit müssen Besucher auf einen Termin für einen neuen Personalausweis im Bürgeramt am Aegi laut Onlinevergabe allerdings bis mindestens 28. Juli warten. An anderen Standorten sieht es nicht besser aus.

Von Sebastian Stein