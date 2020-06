Burgwedel

Auf Grundeigentümer in Burgwedel könnte eine neue Gebühr zukommen. Die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses haben sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig dafür ausgesprochen, eine Gebühr für Niederschlagswasser in den Blick zu nehmen. Die Stadtverwaltung hatte den Kommunalpolitikern zuvor einen entsprechenden Plan präsentiert, der voraussichtlich ab 2022 umgesetzt werden könnte.

Grundeigentümer sollen zur Kasse gebeten werden

Demnach soll eine solche Gebühr von Grundeigentümern erhoben werden, die Regenwasser, statt es auf dem Grundstück versickern zu lassen, in die Kanalisation einleiten. Gezahlt werden soll nicht für die gesamte Grundstücksfläche, sondern nur für den Teil, auf dem das Regenwasser aufgefangen und dann in das öffentliche Kanalsystem geleitet wird. Schließlich werde dafür auch eine städtische Leistung erbracht, sagte der Ausschussvorsitzende Jürgen Schodder ( CDU). „Ziel ist es, ein Stück Gerechtigkeit zu schaffen“, erklärte er.

Dass das Weiterleiten von Regenwasser ins öffentlichen Netz durchaus teuer sein kann, zeigt das Beispiel Kleinburgwedel. Dort muss der Kanal für einen Millionenbetrag erneuert werden – nicht zuletzt, weil er bei kräftigen Niederschlägen nicht in der Lage ist, die anfallenden Wassermassen abzutransportieren.

Wer Boden nicht versiegelt, muss auch nicht zahlen

Bauamtsleiter Oliver Götze stellte klar, dass es ihm am liebsten wäre, wenn keine Niederschlagswassergebühr erhoben werden müsste. „Wenn alle Grundeigentümer das Wasser auf ihrem Grundstück versickern lassen würden, bräuchte auch niemand zu zahlen“, erläuterte er. Mittlerweile gibt es eine erste Überschlagsrechnung, wie hoch die Gebühr ausfallen könnte. Götzes Rechnung: Rund 2,2 Millionen Quadratmeter Flächen sind in Burgwedel versiegelt, die anteiligen Kosten für die Entsorgung von Niederschlagswasser belaufen sich auf jährlich 283.000 Euro. Legt man diese Kosten auf die Flächen um, werden Grundeigentümer künftig mit 13 Cent je Quadratmeter und Jahr zur Kasse gebeten.

So zumindest könnte die grobe Richtung aussehen. Allerdings ist diese Berechnung bereits zwei Jahre alt. „Die Kosten für das Regenrückhaltebecken am Pöttcherteich und die anstehende Kleinburgwedeler Kanalsanierung sind noch nicht eingepreist“, sagte Götze, der daher mit einer etwas höheren Gebühr rechnet. Im Vergleich mit anderen Kommunen sei der Ansatz in Burgwedel dennoch vergleichsweise niedrig. So erhebt die Nachbargemeinde Isernhagen 35 Cent je Quadratmeter. Und noch etwas ist Götze wichtig: Bisher keine Niederschlagswassergebühr zu erheben ist fast schon ein Alleinstellungsmerkmal in Deutschland. „Mir ist keine Kommune bekannt, die darauf verzichtet, diese Kosten auf die Grundeigentümer umzulegen.“

Infos zu Grundstücken in Datenbank eingepflegt

Um die Gebühr quadratmetergenau kalkulieren zu können, braucht die Stadt möglichst detaillierte Daten zu den Grundstücken. Ein Teil dieser Informationen liegen der Bauverwaltung bereits vor. Zwei angehende Verwaltungsmitarbeiter aus anderen Kommunen haben sie während ihrer Ausbildung im Burgwedeler Rathaus in eine Datenbank eingepflegt. Im nächsten Schritt will die Verwaltung nun einen Info-Flyer erstellen, diesen an die Grundeigentümer versenden und sie um eine Selbstauskunft zu ihren Grundstücken bitten. Fehlen dann noch Daten, will die Verwaltung die betreffenden Eigentümer gezielt ansprechen.

Gebühr könnte 2022 kommen

Bis auch in Burgwedel eine Niederschlagswassergebühr erhoben werden kann, dürfte aber noch etwas Zeit vergehen: Frühestens 2022 könnte es soweit sein.

Von Thomas Oberdorfer