Hannover

Für die Kirchröder war das kleine Café am Bünteweg jahrzehntelang ein beliebter Treffpunkt. Und nur die ganz Alten werden sich erinnern: 1935, nach seiner Eröffnung als Kolonialwarenladen für die damals junge Gartenstadt Kirchrode, beherbergte der Flachbau für viele Jahre den einzigen Telefonanschluss in der Siedlung. Jetzt will die Stadt den historischen Bau, dessen Fassade vorne nachträglich verklinkert ist, sich aber hinten noch im Original zeigt, abreißen lassen.

Sanierung würde 370.000 Euro kosten

Zuletzt war bis 2017 die Bäckereikette Doppelkorn als Mieter im Gebäude. Ihr Insolvenzverwalter gab das Gebäude an die Stadt als Eigentümerin zurück – und die stellte schwere Mängel an der Statik und Haustechnik fest. Liegenschaftenmanager Jörg Schikowski berichtete jetzt im Wirtschaftsausschuss des Rates, dass etwa 370.000 Euro nötig seien, um das Gebäude wieder nutzbar zu machen. Das sei unwirtschaftlich.

An der Rückseite des ehemaligen Büntecafés zeigt sich noch die Schönheit der alten Fassade. Quelle: Conrad von Meding

Allerdings hat die Stadt auch selbst dafür gesorgt, dass das Gebäude keine Zukunft hat – nicht nur wegen offenkundiger Mangelunterhaltung. 1985 änderte sie den Bebauungsplan und legte für das Grundstück fest, es solle künftig als öffentliche Spiel- und Erholungsfläche dienen. Seitdem ist das Gebäude mit Bestandsschutz gewissermaßen nur noch geduldet. Eine Änderung der Nutzung, etwa als Büro, ist damit nicht mehr möglich. Und als Cafébetrieb hat es mit dem Nachteil zu kämpfen, dass Erweiterungen unmöglich sind und Außengastronomie nur sehr eingeschränkt möglich wäre.

Nachbarn bedauern den Abriss

Anwohnerin Susan Ranti bedauert den Niedergang des Gebäudes. Immer wieder habe es Interessenten gegeben, die sich eine neue Nutzung für die Immobilie hätten vorstellen können, darunter auch bekannte Gastronomen aus Hannover. „Potenzielle Käufer und Pachtinteressenten wurden von der Stadt aber immer abgeblockt mit dem Hinweis, man wisse noch nicht, wie es mit der Immobilie weitergehe“, sagt Ranti.

Jetzt scheint die Entscheidung gefallen. Der Abriss werde rund 25.000 Euro kosten, sagte Liegenschaftenmanager Schikowski im Ausschuss. Anschließend solle die Fläche als das hergerichtet werden, als was sie seit der Bebauungsplanänderung von 1985 vorgesehen ist: Als Spiel- und Erholungsfläche soll sie zur Erweiterung des dahinterliegenden Schmuckplatzes. Der ist bereits in einer Denkschrift zum Zehnjährigen Bestehen der Gartenstadt 1929 verzeichnet. Damals umfasste die Gartenstadt 66 Einfamilienhäuser mit rund 1250 Quadratmeter großen Gärten zur Selbstversorgung. Und nach sechs Jahren kam der Kolonialwarenladen dazu, der jetzt abgerissen wird.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding