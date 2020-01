Hannover

Wegen Baumpflegearbeiten in der vorderen Eilenriede muss die Fritz-Behrens-Allee im Zooviertel am Sonntag, 26. Januar, in der Zeit von 7 bis 17 Uhr für den Autoverkehr gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke unter anderem für die Zoobesucher wird ausgeschildert und führt über Hohenzollernstraße und Bernadotteallee. Nicht betroffen von der Regelung sind die Linienbusse 128 und 134 der Üstra, die weiterhin über die Fritz-Behrens-Allee fahren.

Mitarbeiter des Fachbereichs Umwelt- und Stadtgrün fällen den Tag über insgesamt 14 Bäume, weil deren Standsicherheit etwa als Folge von Sturmschäden oder wegen Fäulnis nicht mehr gegeben ist. Dabei handelt es sich unter anderem um Eichen, Eschen und Hainbuchen. Außerdem schneiden sie Totholz aus den Kronen weiterer Bäume.

