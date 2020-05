Hannover

Mancher Schulhausmeister ist erstmal selbst in den Baumarkt gefahren: Flatterband besorgen. Oder in den Drogeriemarkt für Seifenspender. Der Unterricht in Hannover und in ganz Niedersachsen beginnt schrittweise wieder, die Schüler kommen in die Schulen – und dort soll auf Hygiene und Distanz geachtet werden. Offenbar ist dazu auch viel Eigeninitiative nötig.

Die Stadtverwaltung Hannover stellt zwar klar, dass dies keineswegs die generelle Art sei, wie Schulen an die notwendigen Hygieneartikel kommen sollten. Eine andere Sprache spricht jedoch ein internes Schreiben der Verwaltung, das Ende vergangener Woche an die städtischen Mitarbeiter in den Schulen geschickt worden war. Darin heißt es: „Leider war es trotz intensiver Bemühungen bisher nicht möglich, das von Ihnen gemeldete Absperr- beziehungsweise Flatterband zu erhalten, sodass wir Sie bitten, dieses zunächst im Baumarkt oder gegebenenfalls auch in Geschäften für Arbeitssicherheit über das Nutzerbudget zu erwerben.“

Mangelware Flatterband und Seifenspender

Mangelware seien auch Seifenpumpspender, die könnte man erstmal in Eigenregie in der Drogerie kaufen, notfalls könnten auch die Schulleitungen in ihren Kollegien oder in der Elternschaft fragen oder über den Förderverein eine Sammelaktion organisieren.

Auch schwarz-gelbes Klebeband für Fußbodenmarkierungen mit Abstandshinweisen sei Mangelware, die Schulen müssten sich mit Malerkreppband behelfen. Außerdem sollten sowieso nicht unbedacht Markierungen auf die Fußböden angebracht werden, um diese nicht nachhaltig zu schädigen. So dürfte zum Beispiel kein Paketband auf Linoleumboden geklebt werden.

Diese Bodenmarkierungen sollen möglichst selten auf Fußböden angebracht werden, um den Belag nicht zu schädigen. Quelle: Irving Villegas

Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski weist den Eindruck vehement zurück, dass die Stadt die Schulen alleine lasse. Die Stadt bemühe sich, alle Schulen mit Schutzwänden, Flatter- und Markierungsband, Desinfektionsmitteln, Seife und Einmalhandtüchern auszustatten. Einzig Seifenspender seien schwierig zu bekommen, aber da habe man jetzt auch Wege gefunden.

„Niemand muss Flatterband im Baumarkt kaufen“

Rzyski weist Kritik an der Beschaffung der Hygieneartikel für die Schulen zurück: „Wir haben rechtzeitig und vorausschauend reagiert.“ Niemand müsse sich im Baumarkt Flatterband besorgen, alle Schulen würden ausreichend ausgestattet. Mitunter dauere es etwas länger, „da wird noch mal die eine oder andere Schleife gedreht“, aber der Großteil der Schulen sei mit der Ausstattung durch den Schulträger sehr zufrieden. Natürlich könne ein Schulleiter auch auf eigene Faust Klebeband und Seifenspender kaufen, aber er müsse es auf keinen Fall. Die Stadt würde das Material selbstverständlich bereitstellen. Auslagen werden erstattet.

Zwei Flaschen Desinfektionsmittel pro Grundschule

Desinfektionsmittel für die Schulen ist rationiert, da die Desinfektion der Hände auch die Ausnahme und nicht Regel sein soll. Vorrangig ist Händewaschen. Desinfektionsmittel soll nur nach Kontakt mit Blut, Fäkalien oder Erbrochenem benutzt werden, oder wenn Händewaschen nicht möglich ist. Grundschüler dürfen ohne Aufsicht auch gar nicht allein die Hände desinfizieren. Pro Grundschule gibt es zwei Flaschen mit jeweils 500 Milliliter, auch für die weiterführenden Schulen zwei. Die Flaschen sollen später von der Feuerwehr wieder nachgefüllt werden.

Abgeholt werden mussten die Flaschen von den Hausmeistern innerhalb eines zweistündigen Zeitfensters Ende vergangener Woche von einer Außenstelle des Schulamtes am Kronsberg. Hinter vorgehaltener Hand sagen Rektoren, dass die Abholung viel zu kurzfristig terminiert worden sei. Rzyski entgegnet, dass dies überhaupt nicht problematisch gewesen sei. Vonseiten der Stadt heißt es weiter, normalerweise würden die Schulen zentral beliefert. Dies sei eine Ausnahme gewesen.

Schulleiter kritisieren: „Noch Luft nach oben“

Die Grundschulleiter sehen bei der Ausstattung durch den Schulträger mit dem notwendigen Hygienematerial „noch Luft nach oben“, wie Sprecher Hinrich Netzel, Rektor der Grundschule Salzmannstraße und Mitglied im Sprecherkreis der Grundschulleiter, es ausdrückt. Afra Gamoori, Bildungsexpertin der SPD im Rat, sieht dringenden Nachbesserungsbedarf.

Der Sprecherkreis der Grundschulrektoren hatte in der vergangenen Woche kurz vor dem Schulstart der Viertklässler angemahnt, dass vielerorts noch Seife, Papier, Desinfektionsmittel und Absperrband fehle. Die schlechte Toilettensituation erlaube an einigen Grundschulen keine Öffnung zum Präsenzunterricht wie an der Grundschule Beuthener Straße in Döhren und der Pestalozzischule in Misburg, schreiben die Schulleiter. Hier sollen WC-Container oder mobile Waschtische, die bereits bestellt sind, Abhilfe schaffen.

