Seit fast einem Jahr sucht die Stadtverwaltung nach neuen Räumen für das Stadtarchiv und Lagerhallen für die Schätze der städtischen Museen – bisher ohne Erfolg. Die Fraktionen im Rat, mit Ausnahme von AfD und den „Hannoveranern“, haben sich jetzt zusammengetan, um der Suche neue Impulse zu geben. Unter anderem soll die Stadt prüfen, ob ein Neubau oder ein Kauf von Gebäuden wirtschaftlicher sei als die Anmietung von Räumen mit den erforderlichen Umbauten. Die Forderungen fanden kürzlich im vertraulich tagenden Verwaltungsausschuss eine Mehrheit, aber dem Vernehmen nach hagelte es Kritik vonseiten der Stadt.

Stadt: Sind „nicht handlungsfähig“

Wenn parallel zur Standortsuche auch noch die Wirtschaftlichkeit verschiedener Optionen geprüft werden solle, sei die Stadt „nicht handlungsfähig“, hieß es dem Vernehmen nach vonseiten der Verwaltung in der vertraulichen Sitzung. Das gesamte Verfahren nehme viel zu viel Zeit in Anspruch. Dieser Einwand bewog die AfD, gegen den Antrag zu stimmen. Aus den übrigen Fraktionen hieß es nach der Sitzung trotzig: „Wir setzen das jetzt durch.“

Suchradius auf das gesamte Stadtgebiet ausdehnen

Die Ratsmehrheit formuliert weitere Bedingungen für die Suche nach Archivräumen. Den bisher festgelegten Suchradius von maximal vier Kilometern rund um das Stadtzentrum dehnen die Ratspolitiker auf das gesamte Stadtgebiet aus. Das neue Archiv solle aber nicht weiter als etwa 200 Meter von der nächsten Bahn- oder Bushaltestelle gelegen und somit fußläufig erreichbar sein. Das dürfte den Freunden des Stadtarchivs wenig gefallen. Sie forderten, dass das Gedächtnis der Stadt nicht am Rande Hannovers untergebracht werden dürfe.

Zudem wünschen sich die Ratspolitiker einen Plan B. Falls keine gemeinsame Lagerhalle für das Stadtarchiv und die Bestände der Museen gefunden werden, sei eine Aufteilung nötig – in ein Archiv- und in ein Magazingebäude.

Die Zeit drängt

In den derzeitigen Räumen des Archivs nahe der Sallstraße können die Akten und Dokumente nicht mehr so gelagert werden, wie es erforderlich ist. Auch die Magazine des Historischen Museums sowie des Museums August Kestner platzen aus allen Nähten. Daher hatte die Stadt eine Ausschreibung gestartet, aber kein Angebot bekommen, das es in die engere Wahl schaffte. Zeitweise waren das Ihmezentrum und die historischen Contibauten auf dem Gelände der Wasserstadt Limmer als Standorte im Gespräche.

Die Zeit drängt, denn nach den Osterferien schließt das Historische Museum wegen dringender Sanierungsarbeiten für drei Jahre. Die Bestände müssen zwischengelagert werden. Einige Exponate sollen in den Stadtteilen gezeigt werden.

