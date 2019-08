Hannover

Die Schätze aus den Museumsdepots sollen dort unterkommen, ebenso wie Bestände der Stadtbibliothek – und vor allem das Stadtarchiv: Die Stadt sucht jetzt mit einer Ausschreibung nach einer Mietimmobilie, an der Hannovers Kulturgut gebündelt verwahrt werden soll. Doch es gibt Streit um das Verfahren.

Die Ausschreibung sei „eine Frechheit“, moniert CDU-Ratsherr Sebastian Marski. Schließlich sei im Rat eine Anhörung von Experten zu dem Thema geplant. Durch die Ausschreibung werde diese nun zur Farce. „Den Ratsgremien wird jede Möglichkeit genommen, sinnvoll über das Für und Wider zu debattieren.“ Zudem sei die Frist für die Ausschreibung zu knapp bemessen. Diese endet bereits am 26. September.

Insbesondere am Umzug des Stadtarchivs, das bislang zentrumsnah in der Südstadt untergebracht ist, gab es in der Vergangenheit Kritik. Hans Otte, der Vorsitzende des Freundeskreises Stadtarchiv, warnte vor eine Verlegung an den Stadtrand.

Von Simon Benne