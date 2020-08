Die Polizei Hannover bittet nach einem schweren Stadtbahnunfall am Mittwochabend um Zeugenhinweise. An der Haltestelle Papenwinkel in Vahrenheide ist ein unbekannter Mann vom anfahrenden Zug mehrere Meter mitgeschleift worden. Die Identität des etwa 60-jährigen Opfers ist unklar. Der Schwerverletzte kam ins Krankenhaus.