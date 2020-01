Hannover

Wer am Donnerstagmorgen in Hannover mit der Stadtbahn unterwegs war, musste Behinderungen in Kauf nehmen. Grund war ein Unfall in der Goethestraße. Die Stadtbahn-Linie 10 fuhr deshalb durch den Tunnel. Die Linie 17 verkehrte nur bis zur Haltestelle Glocksee.

Von RND/ewo