Hannover

Wenn es um den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs geht, ist immer wieder von der Sallstraße die Rede. Durch die Sallstraße soll, nach dem Willen der Region, eine Stadtbahnlinie vom Raschplatz zum Bismarckbahnhof führen. So hatte es jüngst wieder Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz verkündet, als er seinen Zehn-Punkte-Plan zum Ausbau des Nahverkehrs vorgestellt hat. Von Politikern aus dem Bezirksrat kommt Gegenwind. Was denken die Bewohner der Stadt? Lesen Sie hier ausgewählte Kommentare:

Man muss sich schon sehr wundern

Man muss sich schon sehr wundern: Auch die SPD hat den Bau des D-Linien-Tunnels im jahrelangen Streit mit verhindert. Obwohl diverse Vorarbeiten bereits seit Jahrzehnten fertig sind, jeder Besucher der Innenstadt die Notwendigkeit sieht und man eben dieses angesprochene Projekt der Bahn in die Südstadt direkt hätte anschließen können. Begründung: Die Kosten wären zu hoch gewesen. Jetzt, einige Jahre und zig Millionen Euro später, fordert ausgerechnet die Partei von Regionspräsident Jagau, der sich seinerzeit deutlich gegen den D-Tunnel positioniert hat, einen Tunnel für 200 Millionen Euro unter der Sallstraße. Immerhin: Was für einen Wahnsinn ein oberirdischer Trassenverlauf in der engen Sallstraße bedeuten würde, scheint man auch dort verstanden zu haben. Falls sich die SPD tatsächlich noch über den Wählerschwund auch in Hannover wundern sollte, könnte sie sich mal mit ihrer Positionierung in genau solchen wichtigen Fragen beschäftigen. ( Leserbrief, Christian Fleer, Hannover)

Sowas kann nur Hannover

Nur zum Verständnis, die D-Linie fährt in der Stadt auf der Strasse obwohl ein Tunnel vorhanden ist! Und in der Südstadt will man einen Tunnel graben unter einer Strasse die dafür allein von der Breite her nicht geeignet ist? Ist wohl nur in Hannover möglich... (auf Facebook, „Mike War“)

Lasst es uns angehen

Wer will, dass der ÖPNV besser genutzt wird, muss neue Kapazitäten und höhere Geschwindigkeiten, sowie mehr Zuverlässigkeit bieten. All das kann der Tunnel besser als der Bus oder die Stadtbahn. Allein, wenn auf einen 5 min Takt (der für Kronsberg Süd erforderlich sein wird) umgestellt wird, werden deutlich mehr Menschen auf die Stadtbahn setzen.

Jeder Tunnel der in Hannover gebaut wurde, hat sich als Erfolg heraus gestellt und die Passagierzahlen direkt nach der Eröffnung im zweistelligen Bereich steigen lassen.

Also lasst es uns angehen. Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg, Berlin, Dortmund, Stuttgart - sie alle haben oder bauen in letzter Zeit neu Tunnel um den ÖPNV auszubauen. Nehmt das Geld in die Hand! Wieso sollen sich andere Kommunen alle Fördermittel krallen, während wir hier nur das Nötigste umsetzen. (auf Facebook, „Tobias Zoghaib“)

Es muss keine dritte Verbindung her

U-Bahn unter der Sallstraße: Was ist das denn wieder für eine unnütze Geldausgabe? Es fährt ein Bus vom Hauptbahnhof zum Bismarckbahnhof. Ebenso eine S-Bahn. Da muss nicht eine dritte Verbindung her. Das Geld sollte lieber in die Bildung gesteckt werden: mehr Lehrkräfte, Toilettensanierung an vielen Schulen, mehr Förderunterricht, Verbesserung der Schulausstattung ... Was könnte man da mit 200 Millionen Euro alles machen! ( Leserbrief, Monika Heyna, Hannover)

Ist was wirklich notwendig?

Die Südstadt ist eines der am besten angebundenen Viertel von Hannover. Noch eine Bahnlinie? Neben der 1,2,8,4,5,6 und 11? Den Buslinien 121 und 128/134 und der S-Bahn? Ist das wirklich notwendig ? (auf Facebook, „Rica Erpunkt“)

Lieber einen Ringverkehr

Anstelle eines solch unnötigen Projektes sollte man über einen Ringverkehr in Hannover nachdenken... Etwas, was die äußeren Stadtteile schnell miteinander verbindet ohne das man immer nach Hannover rein muss, um dann wieder rauszufahren... (auf Facebook, „ Kai Thoms“)

Die Sallstraße zur Fußgängerzone

Kein Blick auf das Ganze

Wenn ich nicht wüsste, dass heute nicht der 1. April ist, würde ich es als Scherz auffassen. Vor nicht einmal vier Jahren wurde der Ausbau der oberirdischen Strecke Goetheplatz– Hauptbahnhof der Tunnelvariante vorgezogen. Es hat sich sofort gezeigt, wie anfällig dieser Streckenverlauf ist. Immer wieder müssen die Bahnen der Linie 10 in den Tunnel am Waterlooplatz geleitet werden und die Linie 17 fährt den Hauptbahnhof dann gar nicht mehr an.

Die jetzige Forderung nach der Tunnellösung für die Sallstraße ist ein Eingeständnis der Fehlplanung für die oberirdische Variante in der Kurt-Schuhmacher-Straße. Es wäre doch wohl ein Hohn, wenn die Linie 10 hinter dem Hauptbahnhof doch noch in eine Tunnelstrecke gelegt wird.

Eine Tunnelvariante in der Sallstraße wurde schon zu Beginn der Neunzigerjahre vor der Expo so lange (kaputt-)diskutiert, bis eine Umsetzung bis zur Expo nicht mehr möglich war und nur noch der oberirdische Streckenverlauf (Freundallee–Bischhofsholer Damm) realisiert werden konnte.

Es zeigt sich mal wieder, dass vor Jahren kein Blick auf das Ganze (Stadtbahnnetz) gewollt war. Jeder sieht nur sein momentanes Interesse. Armseliges Politikerdenken. ( Leserbrief, Michael Schmidt, Ronnenberg)

Es gibt doch eine direkte Buslinie

Wer kommt denn auf die Idee, mehrere Millionen in einen Straßen- oder sogar U-Bahn-Bau vom Raschplatz zum Bismarckbahnhof zu stecken? Es besteht – für die, die es noch nicht wissen – eine direkte Busverbindung (Linie 121) vom Raschplatz über die Sallstraße zum Bismarckbahnhof. Mittags ist der Bus überfüllt, wenn die Schulen schließen, dann könnte man ein paar Busse mehr einsetzen. Ein zweiter Bus bedient auch den Bismarckbahnhof. Es gibt sicher viele wichtigere Dinge (zum Beispiel Schulen, Straßen, Kitas etc. zu sanieren und an die Armen zu denken, die Wohnungen brauchen). ( Leserbrief, Jutta Gehrig, Hannover)

Die Zukunft ist nicht der Individualverkehr

Das Ansinnen, einen Tunnel für die Linie 10 durch die Südstadt zu bauen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Wollen wir die Verkehrswende mit den Mitteln des letzten Jahrtausends durchführen? Wenn, wie von unserem Bürgermeister propagiert, wir in zehn Jahren eine autofreie Innenstadt haben werden, sind die Straßen frei für Bus und Bahn. Die geschätzten 200 Millionen Euro werden zu niedrig sein, wenn man die Kosten des Bahnbauprojekts jüngst am Hauptbahnhof betrachtet. Abgesehen davon wird so ein Bau circa zehn Jahre dauern.

Aus meiner Sicht sollte man so viel Geld in die Hand nehmen, um die Bürger der Stadt von öffentlichen Verkehrsmitteln zu überzeugen. Die Kombination von Öffis und Moia-ähnlichen Transportdiensten gilt es zu fördern! Das ist der sinnvolle Weg, wenn man verinnerlicht hat, dass wir eine Verkehrswende brauchen. Die Zukunft der Mobilität in den Innenstädten ist doch nicht der Individualverkehr, genauso viele Autos nur elektrisch betrieben, sondern die Reduzierung der Automengen, verlagert auf die Öffentlichen, die dann die Straßen staufrei nutzen können. ( Leserbrief, Andrea Meyer, Hannover)

So wird der Nahverkehr ruiniert

Jedes Mal, wenn die Regionspolitiker eine Stadtbahnstrecke planen, schlägt bei mir das Lügenbarometer aus. Erinnern wir uns an die Linie 10. Dort hatte ein Tunnel im Vergleich am besten abgeschnitten und wurde von den Politikern trotzdem abgeschmettert. Angeblich als „unwirtschaftlich“, was durch ein Gutachten klar widerlegt war. Seitdem ist die Linie 10 extrem störanfällig. Nun soll diese Linie 10 in die Südstadt verlängert werden. Und obwohl nur ein Tunnel als gute Lösung infrage kommt, bringen sich dieselben Politiker bereits in Stellung, um auch hier den Tunnel zu verhindern und eine Straßenbahn durch Engstellen zu würgen und mit Ampelkreuzungen zu behindern. Weil es ja „wirtschaftlicher“ ist. Motto: Wenn man den ÖPNV ruiniert, dann bitte mit aller Konsequenz. ( Leserbrief, Wolfram Warnecke, Seelze)

Wo wohnen eigentlich die SPD-Wähler?

Warum will man die Südstadt jetzt mit einem U-Bahn-Tunnel erschließen, für den es auf der anderen Seite keinen passenden Anschluss gibt? Der sogenannte D-Tunnel war in der ursprünglichen Planung der hannoverschen U-Bahn ein wesentlicher Bestandteil. Er sollte vom Goetheplatz zum Bahnhof Bismarckstraße führen und wurde dennoch nie gebaut. Stattdessen wurde eine oberirdische Stadtbahnlinie geschaffen, auf der maximal zwei Linien fahren können (im C-Tunnel Ost sind es aktuell vier). Und die Züge dürfen auch nur zwei Wagen haben – für längere Züge sind die Hochbahnsteige zu kurz. Diese Situation wird durch den Bau der neuen Hochbahnsteige in der Limmerstraße zementiert. Warum dann eine leistungsfähige Strecke unter der Sallstraße?

Das heißt für mich: Die westlichen Stadtteile wie Linden, Limmer und Ahlem werden von der weiteren städtebaulichen Entwicklung abgeschnitten – keine Züge in die Wasserstadt oder Erhöhung der Zugfrequenzen. Und in der Südstadt eine Strecke, die auch auf längere Sicht keinen rechten Sinn macht. Und es schließt sich für mich die Frage an: Wo wohnen eigentlich die Wähler der SPD? (Leserberief, Martin Nielsen, Lehrte)

Hinweis: Die Veröffentlichungen in diesem Artikel sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Damit möglichst viele Leser zu Wort kommen, müssen wir Leserbriefe gelegentlich kürzen

Von red