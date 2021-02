Die Üstra hat die nächsten Stadtbahnlinien wieder in Betrieb genommen. Seit Sonnabendfrüh bedienen auch die 3, 5 und 9 einzelne Teilstrecken in Hannover, am Nachmittag kam die Linie 10 dazu. Zusätzlich pendeln Busse von den Außenbezirken zu einzelnen Haltestellen. Auf den seit Freitag fahrenden Linien 1, 2 und 4 gibt es zudem Routenänderungen.