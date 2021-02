Stadtbahn in Hannover: Auch die Linien 3, 5 und 9 fahren ab Sonnabend

Hannover

Die Üstra kann am Sonnabend weitere Stadtbahnlinien wieder in Betrieb nehmen. Wie das Unternehmen am späten Freitag mitteilte, sollen auch die 3, 5 und 9 wieder rollen. Damit erhöht sich die Zahl der aktiven Linien in Hannover auf mittlerweile sechs. Dennoch müssen Fahrgäste mit deutlichen Einschränkungen rechnen: Nach wie vor verkehren die Bahnen nur auf Teilabschnitten und auch nicht auf ihren angestammten Strecken.

Die Linie 3 fährt ab Sonnabend bis auf Weiteres zwischen den Stationen Vier Grenzen und Stadionbrücke, die 5 zwischen Bahnhof Leinhausen und Freundallee, die 9 zwischen Empelde und Hauptbahnhof Hannover. Bei der Linie 3 ist laut Üstra zu beachten, dass die Bahnen direkt am Halt Vier Grenzen umkehren. Das bedeutet, dass bei Start und Stopp ausschließlich der Bahnsteig stadtauswärts bedient wird.

Anzeige

Änderungen bei den Linien 1, 2 und 4

Bereits am Freitag hatte die Üstra die Stadtbahnlinien 1, 2 und 4 wieder in Betrieb genommen – deutlich früher als erwartet. Und auch auf diesen Routen gibt es jetzt Änderungen. Die 1 verkehrt ab Sonnabend zwischen Langenhagen und Peiner Straße, die 2 zwischen Alte Heide und Peiner Straße, die 4 zwischen Bahnhof Leinhausen und Roderbruch.

Darüber hinaus richtet die Üstra entlang der Strecken der regulären Linien 1, 4, 6 und 9 einen Bus-Notverkehr etwa alle 20 Minuten ein. Die Fahrzeuge pendeln ab Sonnabend von Gleidingen zur Peiner Straße, von Marienwerder zum Bahnhof Leinhausen sowie von Messe/Ost zur Brabeckstraße und den Großen Hillen zum Nackenberg. Außerdem verkehren Busse zwischen Fasanenkrug und Noltemeyerbrücke.

Stadtbahnverkehr seit Mittwoch unterbrochen

Schnee und Eis hatten den gesamten Stadtbahnverkehr der Üstra unter der Woche in die Knie gezwungen. Am Mittwoch stellte das Unternehmen alle Linien ein, da an mehr als 50 Übergängen Betonplatten durch den Frost hochgedrückt worden waren. Seitdem arbeiten Instandsetzungsteams auf Hochtouren, die Schäden zu beheben. Ursprünglich hatte die Üstra angekündigt, sämtliche Stadtbahnen bis Montag in den Depots zu lassen. Der Tüv soll nun bei der Klärung helfen, warum die Schäden so massiv ausfielen.

Von Peer Hellerling