Hannover

Weil am Goetheplatz in der Calenberger Neustadt eine Weiche ausgewechselt werden muss, können die Stadtbahnen der Linien 10 und 17 am Sonntag, 4. Oktober, von 5 Uhr bis zum Betriebsschluss nicht zum regulären Endpunkt am Hauptbahnhof fahren. Sie enden bereits in Linden am Küchengarten.

Für die Linie 10 richtet die Üstra einen Ersatzverkehr mit Bussen ein, die zwischen Ahlem und dem Küchengarten pendeln. Da die Haltestelle dort nicht barrierefrei ist, müssen mobilitätseingeschränkte Fahrgäste bereits an einer Ersatzhaltestelle an der Wunstorfer Straße die Busse wechseln. Aus Platzgründen ist eine Fahrradmitnahme in den Bussen nicht möglich.

Für die Linie 17 gibt es keinen Ersatzverkehr, da die Haltestellen zwischen Wallensteinstraße und Goetheplatz mit anderen Stadtbahnlinien erreichbar sind. Vom Goetheplatz aus können Fahrgäste die Ersatzbusse für die Linie 10 nutzen.

Von Bernd Haase