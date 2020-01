Stadtbahn in Hannover - Hochbahnsteig am Bahnhof Nordstadt kommt erst in einigen Jahren

Fahrgäste müssen noch Jahre ohne Hochbahnsteig am Bahnhof Nordstadt auskommen. Der Übergang von der Stadt- zur S-Bahn ist ein wichtiger Knotenpunkt in Hannover. Doch die Planungen kommen nicht voran.