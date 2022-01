Hannover

Die Geschichte beginnt vor fast genau fünf Jahren im Haushaltsausschuss des Landtages. An einem Mittwoch Mitte Januar teilt der damalige Staatssekretär den Abgeordneten mit, dass die Medizinische Hochschule MHH neu gebaut werden soll, das Land stellt dafür eine Milliarde Euro zur Verfügung. Ein sogenanntes Sondervermögen. Geld, das über mehrere Jahre angespart wird, weil die Summe für ein Haushaltsjahr einfach zu groß wäre. In den darauffolgenden Monaten wird dann viel darüber geredet, wie das mit dem Neubau laufen soll.

Für den Neubau gibt es Pläne, aber zur konkreten Umsetzung hat sich die MHH noch nicht geäußert. Quelle: Archiv

Der Grund für den Milliardenplan: Die alten Klinikgebäude der MHH sind marode. Allerdings gilt eine Sanierung als zu aufwendig. Zudem müssen aus heutiger medizinischer Sicht Krankenhausbauten ganz andere Bedingungen erfüllen als vor 50 bis 60 Jahren. Zunächst galt ein Neubau auf dem derzeit als Parkplatz genutztem Areal zwischen der Karl-Wiechert-Allee und dem derzeitigen MHH-Hauptgebäude als wahrscheinlich. Allerdings setzte sich immer stärker der Plan eines Neubaus auf einer freien Fläche durch. Es steht fest, dass die MHH im Südwesten des bisherigen Geländes gebaut wird, auf der anderen Seite des Stadtfelddamms. Die dortigen Kleingärten sind inzwischen abgerissen, derzeit suchen Experten dort nach Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg und erkunden den Baugrund.

Das ist das Problem

Die MHH ist bisher mit der Stadtbahnlinie 4 gut angebunden, die Haltestelle liegt sozusagen direkt vor der Haustür. Wer mit der Bahn kommt, muss noch zwei, drei Minuten gehen und steht dann direkt im Haupteingang der weitläufigen Klinik. Ganz anders ist die Lage allerdings am Stadtfelddamm. Der ist eine enge Straße mit vielen Schlaglöchern, die nächsten Haltestellen für Bus und Bahn sind hunderte Meter entfernt. Man kann den Eindruck bekommen, dass sowohl das Land als Bauherr als auch die Region, die für Busse und Bahnen zuständig ist, sich nicht weiter um den Anschluss gekümmert haben. Möglicherweise in der Hoffnung, der andere werde es schon richten.

Der Neubau soll im Bild hinten rechts entstehen. Quelle: Google Maps/Screenshot

Darum wird gestritten

Jetzt ist allerdings ein Streit ausgebrochen – dabei geht es natürlich um die Kosten. Regionspräsident Steffen Krach kritisiert das Land, das einen Anschluss an den öffentlichen Nahverkehr bei den Planungen für das Milliardenprojekt nicht mit bedacht habe. Und das Land verweist auf die Rechtslage, nach der die Regionen für die Infrastrukturkosten beim Nahverkehr zuständig ist.

Einzige Möglichkeit ist offenbar, eine neue Stadtbahntrasse von der bestehenden Trasse in der Pobielskistraße zum Neubau am Stadtfelddamm zu bauen. Nach einer Berechnung des Landesverkehrsministerium würde die rund 3 Kilometer lange Strecke rund 85 Millionen Euro kosten. Allein für die Querung des Weidetorkreisels sind demnach zehn Millionen Euro eingeplant. Obwohl ein Neubau und ein Anschluss der MHH mit ihren tausenden Beschäftigten, Studenten, Patienten und Besuchern an den öffentlichen Nahverkehr eng zusammengehören, kann das nötige Geld nicht aus dem Sondervermögen genommen werden. Das dazugehörige Gesetz schließt einen anderen Verwendungszweck als Klinikbauten ausdrücklich aus.

Das sind die Alternativen zum Stadtbahnanschluss

Über Alternativen zu der fast 100 Millionen Euro teuren Stadtbahnanbindung ist natürlich nachgedacht worden. Der naheliegendste Vorschlag, von der Stadtbahnlinie 4, die jetzt schon an der MHH hält, einen Abzweig zum Stadtfelddamm zu bauen, funktioniert nicht. Denn die Strecke ist bereits ausgelastet, für weitere Bahnen ist dort kein Platz.

Eine Idee war auch ein sogenannter Skywalk. Also ein überdachtes Laufband wie es zur Expo 2000 in Hannover gebaut wurde und das man von Flughäfen kennt. Die Idee: Wer zur MHH will, fährt mit der Linie 4 bis zur Haltestelle und steigt von dort in den Skywalk um, der einen dann einmal über den bisherigen MHH-Campus zum Klinikneubau bringt. Allerdings gilt bei Experten das Umsteigen von der Stadtbahn in ein weiteres Verkehrsmittel als zu umständlich.

Deshalb wurde auch die Idee selbst fahrender Busse verworfen. Diese hätten von einer Stadtbahnhaltestelle direkt vor den Haupteingang der neuen MHH fahren sollen. Zudem sind hier weitere Probleme ungelöst, zum Beispiel das Ein- und Aussteigen von Menschen mit Handicap.

Eine Seilbahn kommt in Hannover immer dann ins Gespräch, wenn ein Stadtbahnanschluss fehlt, wie hier in einer Animation für die Wasserstadt. Quelle: Rainer Dröse (Archiv), Animation: Grüne Hannover

Viel Aufmerksamkeit bekam der Vorschlag, eine Seilbahnstrecke zur neuen MHH zu bauen. Eine solche Strecke gilt als relativ schnell baubar und kostengünstiger als eine Stadtbahnstrecke. Aber Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hat der Seilbahn-Idee eine klare Absage erteilt. Sie sei einfach ungeeignet, ein Krankenhaus anzubinden. Auch eine Seilbahn hat unter anderem das Problem beim Ein- und Aussteigen, die Zeit ist sehr begrenzt. Ungeklärt wäre auch die Frage, was die Passagiere machen sollen, die an zwei Drahtseilen hängend Angst hätten oder nicht schwindelfrei sind.

Das sind die finanziellen Tücken

Die Region will die 85 Millionen Euro für den Stadtbahnanschluss nicht zahlen, das Land sieht sich nicht zuständig. Möglich ist ein Bundeszuschuss ab einer Bausumme von 30 Millionen Euro. Der Bund könnte die Strecke mit bis zu 75 Prozent fördern, einen weiteren Anteil würde das Land übernehmen, für die Region blieben gerade einmal 10 Prozent der Kosten übrig. Allerdings fördert der Bund nur Strecken, die wirtschaftlich sind. Dafür wären aber in diesem Fall die Baukosten zu hoch und im Vergleich dazu die Zahl der Fahrgäste zu gering. Damit sind laut Verkehrsministerium Zuschüsse vom Bund und vom Land nicht möglich. Morgens zu Schichtbeginn verlassen Zählungen zufolge bis zu 235 Passagiere pro Bahn die Üstra an der MHH.

Das könnte die Lösung sein

Das Verkehrsministerium sieht zwei Auswege. Zum einen könnten sich in einer Neufassung die Voraussetzungen einer Bundesförderung ändern, so dass der Bau der Strecke dann finanziell unterstützt werden könnte. Details zu möglichen Plänen sind aber noch nicht bekannt. Eine andere Möglichkeit ist, das sogenannte Sondervermögensgesetz zu ändern, mit dem das Land rund eine Milliarde Euro für den MHH-Neubau bereitgestellt hat. Darin ist bisher die Finanzierung eines Verkehrsanschlusses ausgeschlossen, in einer Neufassung könnte dieser Posten mit berücksichtigt werden.

