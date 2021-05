Hannover

Zwei Gleisbaustellen im Schienennetz der Üstra behindern in den kommenden Tagen den Stadtbahnverkehr. Betroffen ist von Sonnabend, 8. Mai, 5 Uhr bis zum Betriebsschluss am Sonntag, 9. Mai, zunächst die Linie 10. Weil auf der Limmerstraße zwischen Ungerstraße und der Zufahrt zum Westschnellweg Schienen ausgewechselt werden müssen, kann sie in diesem Zeitraum nur den Abschnitt zwischen Hauptbahnhof und Glocksee bedienen. Für den restlichen Streckenteil bis zum Endpunkt in Ahlem setzt die Üstra in beiden Richtungen Pendelbusse ein.

Mit Betriebsbeginn am Donnerstag, 13. Mai, gilt eine Sperrpause zwischen der Station Waterloo und dem Endpunkt in Wettbergen. Sie dauert einschließlich Sonntag, 16. Mai. Dadurch entfällt die Linie 17 komplett, Fahrgäste müssen auf die Busse der Üstra ausweichen. Für die Linien 3 und 7 wird ein Pendelverkehr mit Bussen angeboten. Diese können allerdings nicht die Haltestelle an der Tresckowstraße anfahren.

Von Bernd Haase