Die Üstra hat jetzt alle beisammen: Anfang Juli kam die letzte von 153 bestellten Stadtbahnen des Typs TW 3000 per Tieflader vom Fertigungswerk in Leipzig nach Hannover. In den vergangenen Wochen haben die Techniker das Fahrzeug betriebsbereit gemacht, getestet und letztlich abgenommen. Jetzt ist es in den Linienbetrieb eingeschert.

Stückpreis beträgt 2,5 Millionen Euro

„Mit dem TW 3000 wurde unsere Flotte grundlegend modernisiert“, sagt Denise Hain, Vorstandsmitglied der Üstra und zuständig für Personal und Betrieb. Das Fahrzeug zum Stückpreis von 2,5 Millionen bietet gegenüber seinen Vorgängern mehr Platz für Rollstühle, Kinderwagen und Fahrräder, hat einen ergonomisch weiter entwickelten Fahrersitz, eine Knautschzone an der Front, die Unfallfolgen abmildern soll, sowie als nette Besonderheit eine farblich variable Innenbeleuchtung. Anfänglich gab es viel Kritik an den glatten Sitzen. Deren Beschaffenheit ist mit dem 51. ausgelieferten Fahrzeug rauer geworden.

Pfusch verzögerte Inbetriebnahme

Allerdings hat es mit der grundlegenden Flottenmodernisierung anfänglich gehapert. An den ersten Fahrzeugen des Herstellerkonsortiums der Firmen Alstom und Kiepe Electric entdeckten die Techniker Pfusch in Form von nicht ordnungsgemäß ausgeführten Schweißnähten an tragenden Teilen. Verantwortlich dafür war ein Subunternehmen. Aufgeflogen ist die Sache kurz nach ersten öffentlichen Probefahrten im März 2014. Die Üstra durfte den TW 3000 deshalb erst im April 2015 im Linienbetrieb einsetzen – zwölf Monate später als ursprünglich vorgesehen.

Nächste Wagengeneration ist schon in Planung

Immerhin: Weil für die leidige Angelegenheit Schadensersatz fällig wurde, konnte das Verkehrsunternehmen sieben zusätzliche Züge kaufen und damit den vor Beginn der Corona-Krise stetig steigenden Fahrgastzahlen Rechnung tragen. Die Bahnen fahren vorrangig auf den Linien 3, 4, 5, 7 und 8. Sie sollen langfristig einen Großteil der grünen Stadtbahnen ersetzen. Derweil ist die nächste Generation Stadtbahnwagen für Hannover schon in Planung.

