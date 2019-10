Hannover

Zwei Männer haben am vergangenen Wochenende einen 35-Jährigen an der Stadtbahnhaltestelle Glocksee überfallen. Wie die Polizei Hannover erst am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits am frühen Freitagmorgen. Die Unbekannten erbeuteten das Portemonnaie des Opfers und konnten fliehen. Nun suchen die Ermittler nach ihnen und bitten um Zeugenhinweise.

Laut Behördensprecher Philipp Hasse wurde der 35-Jährige zwischen 6 und 7 Uhr von den beiden Unbekannten angesprochen: „Sie fragten ihn nach einer Zigarette.“ Als der Mann allerdings mitteilte, nichts zu rauchen bei sich zu haben, „griff ein Täter ihn am Arm und hielt ihn fest“. Sein Komplize entriss dem Mann seine Geldbörse, anschließend flohen die beiden Räuber.

Fahndung blieb bislang erfolglos

Das Opfer rief anschließend von Bekannten aus die Polizei, doch eine Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Da der 35-Jährige lediglich einen der Männer beschreiben kann, gibt es nur diese dürftigen Angaben: Der Gesuchte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Zur Tatzeit war der Unbekannte dunkel gekleidet. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon (0511) 109 39 20.

Von Peer Hellerling