Die Bauarbeiten an den Gleisen auf der Vahrenwalder Straße in Hannover dauern an. Daher ist die Haltestelle Alter Flughafen nun verlegt worden. Im Oktober sind außerdem drei weitere Sperrpausen geplant, in denen Fahrgäste Ersatzbusse nutzen müssen. Doch es gibt auch gute Nachrichten: Der Hochbahnsteig Vahrenwalder Platz ist fertiggestellt.