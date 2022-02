Hannover

Die für Gleisanlagen und Haltestellen der Stadtbahn zuständige Infrastrukturgesellschaft (Infra) der Region Hannover investiert in diesem Jahr 70 Millionen Euro in das Netz. „Das ist der höchste Bauetat seit 20 Jahren“, sagte Geschäftsführer Christian Weske am Dienstag im neuen Firmensitz der Infra in der Lister Gradestraße am Mittellandkanal.

Von der Gesamtsumme entfallen 46,4 Millionen Euro auf neue Anlagen wie die Streckenverlängerung nach Hemmingen, diverse Projekte in Badenstedt und mehrere Hochbahnsteige. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 29,6 Millionen Euro. Weitere 23,6 Millionen Euro gibt die Infra 2022 für Instandhaltungen und Ersatzbauten aus. „Die Schwerpunkte für die Neubauten liegen im Westen und im Süden der Stadt“, erklärt Weske. Ein Überblick über die wichtigsten Projekte.

Zwischen Körtingsdorfer Weg und Am Soltekampe in Badenstedt erhält die Stadtbahn einen eigenen Gleiskörper. Quelle: Rainer Dröse

Großbaustelle in Badenstedt

„In Badenstedt bohren wir mit fünf Baumaßnahmen ein dickes Brett“, sagt Infra-Prokurist Martin Vey. Dazu zählen der Streckenausbau in der Badenstedter und in der Empelder Straße, die Hochbahnsteige für die Stationen Riechersstraße und Safariweg und die Verlängerung des vorhandenen Hochbahnsteiges Körtingsdorfer Weg. Ebenfalls länger werden die Anlagen am Bauweg und am Endpunkt in Empelde. Sinn der Übung: „Die Linie 9 kann dann durchgängig mit Drei-Wagen-Zügen fahren“, erklärt Vey. Weil die Infra gleichzeitig einen bisher zu schmalen Gleisabschnitt in der Badenstedter Straße aufweiten lässt, gilt das auch für die Stadtbahnen des Typs TW 2000, sprich Silberpfeile.

Wegen der Bauarbeiten muss die Badenstedter Straße während der Sommerferien in beiden Richtungen für den Durchgangsverkehr mit Autos gesperrt werden. Auch die Stadtbahnen können dann nicht fahren und werden durch Busse ersetzt. Insgesamt werden sich die Arbeiten in Badenstedt bis Ende 2023 hinziehen.

Die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen soll Ende 2023 nach siebenjähriger Bauzeit in Betrieb gehen. Quelle: Andreas Zimmer

Dauerbrenner Strecke nach Hemmingen

Seit 2016 laufen Bauarbeiten für die 3,3 Kilometer lange Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen. In diesem Jahr stehen weitere Straßen- und Gleisbauarbeiten in Ricklingen zwischen der Bundesstraße 3 und der Stadtgrenze sowie in der Stadt Hemmingen an. Auch an den Hochbahnsteigen wird gebaut; insgesamt werden es fünf sein. „Die Arbeiten liegen im Zeitplan“, sagt Weske, was bedeutet, dass die Trasse Ende 2023 in Betrieb gehen kann. Bei den Kosten sieht es anders aus. Für das Gesamtprojekt sind laut Weske aktuell 79 Millionen Euro veranschlagt. Früher waren es einmal 62 Millionen Euro – dazwischen liegen einige Jahre mit allgemeinen Steigerungen bei den Baupreisen.

Arbeiten vor der Haustür der Üstra

An der Glocksee und damit direkt vor der Einfahrt zum größten Betriebshof der Üstra laufen die Arbeiten für den Hochbahnsteig sowie für den Ausbau der Gleisanlagen in der Braunstraße. Bisher ging es lediglich um Leitungsarbeiten und Nebenanlagen. „Im Sommer geht es dann richtig zur Sache“, kündigt Vey an. Das bedeutet, dass die Braunstraße für den Autoverkehr aus Richtung Goethekreisel gesperrt wird. Während der Sommerferien muss auch der Verkehr der Stadtbahnlinie 10 eingestellt werden. Als Ersatz setzt die Üstra auf der gesamten Strecke zwischen Hauptbahnhof und Ahlem Busse ein. Der Hochbahnsteig Glocksee wird im Dezember 2023 fertig sein, wenn alles glatt läuft.

Seit dem vergangenen Sommer wird in der Limmerstraße gebaut. Quelle: Katrin Kutter

Engpass in Linden

In der Limmerstraße haben im vergangenen Jahr die vorbereitenden Arbeiten für den Hochbahnsteig Ungerstraße begonnen. Von März an wird es dort ernst; dann beginnt der Straßenbau auf der Nordseite der Gleise. „Es ist dort alles sehr eng“, sagt Vey. Deshalb steht für Autos von März bis August zwischen Röttgerstraße und Schnellwegzufahrt nur eine Spur zur Verfügung. Von August an wird die Limmerstraße ab Comeniusstraße in Fahrtrichtung stadtauswärts gesperrt. Die Stadtbahnen können den Haltebereich nur eingleisig passieren. Auch dieser Hochbahnsteig soll Ende kommenden Jahres in Betrieb gehen.

Arbeiten an der Barrierefreiheit

Mindestens zwei, möglicherweise auch drei weitere Hochbahnsteige will die Infra in diesem Jahr fertigstellen. Als erstes ist im April derjenige an der Haltestelle Bothfeld an der Reihe, im Oktober soll die Station Rethen/Steinfeld in Laatzen folgen. Möglicherweise schaffen die Bauarbeiter bis Ende Dezember auch die Haltestelle Wiesenau in der Vahrenwalder Straße – falls nicht, dürfte es Anfang 2023 so weit sein. „Aktuell sind 82 Prozent der Stadtbahnhaltestellen barrierefrei“, sagt Weske. Mittlerweile werde an allen, an denen das noch nicht der Fall ist, mindestens geplant. Ziel sei es, das Gesamtnetz bis Ende des Jahrzehnts entsprechend auszurüsten. Ein großer Schritt in diese Richtung stehe im kommenden Jahr mit 13 Hochbahnsteigen an. Dazu zählen auch diejenigen an der Strecke nach Hemmingen.

Bögen müssen raus

An unterschiedlichen Stellen im Netz muss die Infra in diesem Jahr Gleisbögen ersetzen, also Kurvenabschnitte. „Stadtbahngleise halten auf geraden Abschnitten 25 bis 30 Jahre; Gleisbögen wegen der höheren Belastung oft nur die Hälfte dieser Zeit“, erklärt Weske. Betroffen sind die Kurven im Bauweg in Linden, an beiden Enden der Freundallee im Stadtteil Bult, am Abzweig von der Hildesheimer Straße in die Garkenburgstraße Richtung Messe, am Abzweig Richtung Laatzen-Grasdorf, am Jädekamp in Marienwerder sowie an der Einbiegung von der Straße Auf der Horst in den Planetenring in Garbsen. Sämtliche Baustellen werden Sperrungen mit sich bringen, die aber nur wenige Tage dauern.

Ein Thema für sich waren im vergangenen Jahr die Schäden, die der Wintereinbruch im Februar an rund 150 Stellen an den Gleisanlagen der Stadtbahn verursacht hatte. „Sie sind fast alle beseitigt – mit Ausnahme derjenigen an Orten, an denen wir in diesem Jahr ohnehin Bau- oder Instandsetzungsarbeiten durchführen“, sagt Vey.

