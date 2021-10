Stadtbahnunfall in Bemerode: Fußgänger zieht sich schwere Kopfverletzungen zu

Hannover

Schwerer Stadtbahnunfall in Bemerode: Am Montagabend wurde ein Fußgänger etwa zehn Meter vor der Haltestelle „Feldbuschwende“ von der Linie 6 erfasst. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 18.20 Uhr zu dem Unglück. Der Mann soll die Schienen an einem Übergang, der keine Ampel hat, überquert haben. Dabei wurde er von der Linie 6 erfasst, die in Richtung Nordhafen unterwegs war.

Auf den Bahnsteig geschleudert

Der Fußgänger prallte vom Zug ab und wurde auf den Bahnsteig geschleudert. Mehrere Zeugen kamen ihm zur Hilfe und kümmerten sich um ihn. Passanten verständigten die Feuerwehr: „Es gingen fünf Notrufe ein“, sagt Sprecher Rainer Kunze.

Anschließend versorgten ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens den Fußgänger. Er soll schwere Kopfverletzungen erlitten haben.

Von Britta Mahrholz und Christian Elsner