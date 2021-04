Hannover

Wenn zum Jahresende 2023 die neue Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen in Betrieb geht, wird es weitere Änderungen im Streckennetz geben. Die neue Linie fährt dann als Linie 7 zwischen den beiden Endhaltestellen Hemmingen und Fasanenkrug.

Aus der Linie 7 wird die 13

Das ist aber nicht die einzige Änderung. Denn die bisherige Linie 7, die zwischen Misburg und Wettbergen unterwegs ist, fährt künftig die gleiche Strecke als Linie 13. Und die Linie 9, die bisher zwischen Empelde und dem Fasanenkrug verkehrt, wird dann nur noch zwischen Empelde und Hauptbahnhof/ZOB unterwegs sein.

Linie 17 fährt künftig im 20-Minuten-Takt

Es gibt noch eine weitere Änderung: Die Linie 17 (zwischen Hauptbahnhof/ZOB und Wallensteinstraße) wird vom derzeitigen 15-Minuten-Takt auf einen 20-Minuten-Takt umgestellt. Weil die anderen Linien auf dieser Strecke im Zehn-Minuten-Takt fahren, passe eine Linie im 15-Minuten-Takt nicht dazwischen, lautet die Begründung der Experten der Region Hannover. Sie befürchten durch den ungleichmäßigen Takt unterschiedlicher Bahnen eine sogenannte Pulkbildung im Tunnel. Das würde zu Verzögerungen und Verspätungen führen. Eine Verkürzung der Taktzeit für die 17 auf einen Zehn-Minuten-Takt ist nach Auffassung der Regionsverwaltung nicht möglich – die Wendeanlage für die Stadtbahnen lasse eine Taktverdichtung nicht zu. Außerdem gebe die Nachfrage auf der Linie eine solche höhere Taktzahl nicht her.

MHH-Neubau ist bereits eingeplant

In die Neuordnung des Stadtbahnverkehrs sind bereits auch mögliche weitere Änderungen eingeflossen, zum Beispiel die Verlängerung der Hemminger Strecke bis Arnum. Erst im Februar hatte der Verkehrsausschuss der Region Entwürfe für eine Trasse bis zur Bockstraße in Auftrag gegeben. Berücksichtigt sind auch die Pläne einer neuen Stadtbahnstrecke zum vorgesehenen Neubau der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) am Stadtfelddamm.

Von Mathias Klein