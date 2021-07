Hannover

Der städtische Ordnungsdienst soll nicht nur in der City nach dem Rechten schauen, sondern auch in den Stadtteilen Streife gehen und Präsenz zeigen. Die CDU-Fraktion im Bezirksrat Nord bezweifelt, dass dies regelmäßig geschieht, und hat deshalb Auskunft bei der Stadtverwaltung verlangt. Die legte nun eine Bilanz für das Jahr 2020 vor.

Nach Angaben der Verwaltung ist der städtische Ordnungsdienst in jedem Stadtbezirk rund zwei bis drei Mal pro Woche ohne konkreten Anlass unterwegs, das trifft auch auf den Stadtbezirk Nord zu. Darüber hinaus kontrollieren die Mitarbeiter bestimmte Orte, wenn es Veranlassung dazu gibt.

Eine Besonderheit sind gemeinsame Streifen von Aha, Polizei und Ordnungsdienst, die auch vergangenes Jahr stattfanden. „Ich freue mich sehr, dass es den sehr gut funktionierenden gemeinsamen Dienst von Aha, Polizei und Ordnungsdienst gibt“, sagte Stadtbezirksmanager Stefan Kaczmarek. Bezirksbürgermeisterin Edeltraut Geschke berichtete, dieses gemeinsame Vorgehen laufe als eine Art Test. „Das ist sehr gut. Vielleicht können wir es dauerhaft installieren.“

Beschwerden wegen Lärm und Müll

Der Ordnungsdienst ist vergangenes Jahr etlichen Beschwerden wegen unerlaubter Außengastronomie in der Nordstadt nachgegangen. Bürger meldeten auch Lärmbelästigung durch Alkoholisierte in der gesamten Hahnenstraße von der Callinstraße bis zum Lutherkirchenplatz. Beschwerden wegen Ruhestörung gab es auch regelmäßig in den Bereichen Friedenauer Straße/Niederaue, Christuskirche sowie Engelbosteler Damm/Strangriede.

Besonders an den Wochenenden hat der Ordnungsdienst zeitweise auch den Welfengarten intensiver kontrolliert. Ein weiteres Problem: Anwohner wiesen die städtischen Mitarbeiter auf die Missachtung der Spielplatzsatzung am Horst-Fitjer-Weg sowie auch an anderen Spielplätzen hin.

Der Ordnungsdienst leitete Informationen über wilde Müllablagerungen und am Straßenrand abgestellte abgemeldete Autos an den Abfallentsorger Aha weiter.

160 Verstöße auf Spielplätzen

Die Ordnungskräfte listeten auf, dass sie vergangenes Jahr im Bezirk Nord 50 alkoholisierte Personen ermahnten. Sie sprachen 96 Menschen an, die sich nicht an die Leinenpflicht hielten, und gaben rund 450 Bürgern Auskünfte. Die städtischen Mitarbeiter registrierten 160 Verstöße gegen die Spielplatzsatzung. Diese schreibt vor, dass Erwachsene ohne Kinder sich nicht auf den Plätzen aufhalten, das Trinken von Alkohol ist verboten, auch das Mitbringen von Hunden. Die Ordnungskräfte sprachen deshalb 37 Platzverweise aus.

Die Mitarbeiter des Ordnungsdienstes wiesen mehrmals Leute darauf hin, dass das Füttern von Tauben verboten ist. 23 Mal wirkten sie darauf hin, dass Menschen nicht draußen im öffentlichen Raum schliefen.

CDU-Fraktionschefin Angelika Jagemann wollte außerdem wissen, ob der Ordnungsdienst aufgestockt wird und häufigere oder längere Kontrollen im Stadtbezirk Nord in Planung sind. Das ist allerdings aktuell nicht geplant.

Von Bärbel Hilbig