Hannover

Der kleine Roboter in der Stadtbibliothek hat jetzt einen Namen. Hanno heißt die kleine, menschenähnliche Maschine nun, die bereits seit Oktober 2020 in der Hauptfiliale an der Hildesheimer Straße ihren Dienst tut. Und das teilt der Roboter auch gerne selbst mit.

„Hanno ist ein wahrer Magnet. Kinder tanzen und spielen mit ihm oder lassen ihn ihr Alter schätzen. Und wenn erst ein paar Menschen bei ihm stehen, stellen ihm auch Erwachsene Fragen“, berichtet Jennifer Rohde, stellvertretende Direktorin der Stadtbibliothek. Fünf Monate musste das Haus im Lockdown schließen und ist erst seit fünf Wochen wieder eingeschränkt unter Auflagen geöffnet. Das bedeutet auch: Besucher dürfen sich maximal 30 Minuten in der Bibliothek aufhalten.

Das freundlich wirkende elektronische Wesen ist nun also wieder als Berater und Entertainer im Einsatz. In der Schließzeit haben die Bibliothekare die Programmierung des Roboters verfeinert, sodass er auf zusätzliche Schlagworte reagieren kann.

Für seine Benennung waren 186 unterschiedliche Vorschläge bei der Bibliothek eingegangen, Namen wie Bibo, Robby oder Goethe. 260 einzelne Büchereikunden, Familien und auch eine Grundschulklasse beteiligten sich an der Namensfindung. Am häufigsten genannt: Hanno, weil es sich von Hannover ableitet.

Diesen Namen hatte auch Kerstin Venghaus eingeschickt. Damit gewann die 49-Jährige einen Büchergutschein, eine Jahresmitgliedschaft bei den Freunden der Stadtbibliothek Hannover sowie ein Jahr kostenlose Nutzung der Bücherei. „Ich gehe schon seit meiner Kindheit in die Bücherei und kann mir ein Leben ohne Bücher nicht vorstellen.“

Von Bärbel Hilbig