Stadtelternrat fordert mehr Tempo beim Einbau von Luftfiltern in Hannovers Schulen

Hannover

In die Debatte um Luftfilter in Klassenzimmern hat sich jetzt auch der Stadtelternrat zu Wort gemeldet und fordert mehr Tempo beim Einbau solcher Anlagen. Ziel müsse es sein, die Schulen rechtzeitig für den Herbst auch technisch pandemiefest zu machen. Das Zögern der Politik und das Abwarten der Verwaltungen seien besorgniserregend, teilt der Vorstand des Stadtelternrates mit.

„Die Tatsache, dass es für Schülerinnen und Schüler bis 12 Jahren keinen zugelassenen Corona-Impfstoff gibt, verlangt gerade für diese Altersgruppe eine größtmögliche Aufmerksamkeit. Daher fordern wir alle Beteiligten in Politik, Regierungsverantwortung und Verwaltung dringend auf, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass nach den Sommerferien mindestens in den Grundschulen und in den Jahrgängen 5 und 6 in den weiterführenden Schulen auch über technische Maßnahmen ein sichererer Präsenzunterricht ermöglicht wird.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt soll in Vorleistung gehen

Land und Bund fördern den Einbau von Fensterventilatoren und Lüftungsgeräten mit Millionenprogrammen. Die Elternvertreter sagen: „Die Schülerinnen und Schüler sind nicht irgendeine Randgruppe, die schon irgendwie durch die Corona-Pandemie kommt. Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Kinder und unsere Zukunft!“ Die Stadt müsse finanziell in Vorleistung gehen – trotz unklarer Rahmenbedingungen. Das habe bei den Leihlaptops für Schüler und den Lehrerdiensttablets auch Erfolg gehabt.

Von Saskia Döhner