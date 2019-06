Leuchtende Nachtwolken haben in der Nacht zu Sonnabend noch weit nach Sonnenuntergang ein fließendes Muster an den Himmel über Hannover gemalt. Die Wolken werden in 80 Kilometern Höhe von der Sonne angestrahlt – und leuchten so am Nachthimmel. Das Phänomen zeigt sich nur im Sommer.