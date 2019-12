In Hannover sollen künftig an zentralen Orten wie am Aegidientorplatz oder am ZOB gleichgeschlechtliche Pärchen an Fußgängerampeln leuchten. Das Modellprojekt zum Christopher Street Day am 30. und 31. Mai 2020 soll zeigen, ob die Ampel-Paare dauerhaft installiert werden können. SPD und Grüne wünschen sich dies.