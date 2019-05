Hannover

Ein lang gehegter Wunsch von Vereinen, Initiativen und Ratspolitikern geht nun in Erfüllung: Freie Träger sollen künftig von der Stadtverwaltung höhere Zuschüsse bekommen. Ein Konzept für die sogenannte Dynamisierung von Zuwendungen hat Kämmerer Axel von der Ohe ( SPD) auf Antrag des Mehrheitsbündnisses (SPD, Grüne, FDP) am Mittwoch im Finanzausschuss vorgelegt. Die CDU erbat sich noch Zeit für Beratung, sodass die Entscheidung über das Konzept vertagt wurde.

Zuschüsse orientieren sich an Tarifabschlüssen

Ab dem kommenden Jahr will die Stadt ihre Personalkostenzuschüsse an die Tarifabschlüsse im öffentlichen Dienst anpassen. Das bedeutet: Steigen die Gehälter der Verwaltungsangestellten, bekommen auch die Mitarbeiter freier Träger mehr Geld.

Die Belastung der Stadtkasse hält sich in Grenzen. Für das kommende Jahr hat die Stadt zwar 350.000 Euro zusätzlich eingeplant, doch in 2021 rechnet der Kämmerer lediglich mit einem Anstieg von rund 120.000 Euro. Spätestens nach fünf Jahren will die Stadt das Konzept bewerten. Zudem steht alles unter dem Vorbehalt, dass der städtische Haushalt solche Kostensteigerungen tatsächlich hergibt. Sollte der Haushalt tief ins Minus rutschen, dürften auch die Lohnanstiege bei den freien Trägern ausbleiben.

Mehrere Ausnahmen von Erhöhungen

Verschiedene Vereine kommen in den Genuss der erhöhten Zuwendungen. Das Frauenhaus Hannover erhält im nächsten Jahr einen Zuschuss von knapp 370.000 Euro, zuvor waren es rund 361.000 Euro. Auch die Schreberjugend bekommt 2020 rund 1000 Euro mehr. Ausgenommen vom dynamischen Anstieg sind die Betreuungsmaßnahmen in Ganztags-Grundschulen und die Kita-Förderung. Beides wird nach anderen Regeln abgerechnet, heißt es im Verwaltungskonzept.

Grüne: Faire Löhne und Planungssicherheit

In der Ratspolitik wird der Schritt mehrheitlich begrüßt. Insbesondere die Grünen sehen die Anpassung der Zuschüsse an Tarifsteigerungen als politischen Erfolg an. „Die Dynamisierung ermöglicht faire Löhne und wirkt somit gegen die kalte Kürzung der letzten Jahre und Jahrzehnte“, sagt Grünen-Finanzpolitikerin Renee Steinh0ff. Zudem gewinne die Stadt Planungssicherheit beim Festlegen der Zuschüsse.

Von Andreas Schinkel