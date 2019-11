Hannover

Hannover ist offenbar Glückssache. So jedenfalls sehen das Alexa Domachowski und Daniel Berger, die mit ihrem neuen Stadtführer „ Glücksorte in Hannover – fahr hin und werd glücklich“ ihre Leser an ganz besonders gefühlige Stellen in der Stadt locken wollen. „Die Mischung macht es in Hannover“, so die beiden Autoren, die auch das Team hinter dem Blog heyhannover.de sind – der eine gebürtiger Hannoveraner, die andere zugezogen aus Leidenschaft.

Ihr Credo lautet: Natur trifft Urbanität, Trubel trifft Ruhe, Eilenriede sorgt für märchenhaftes Flair, der Maschsee für maritime Stimmung. Dazu überall Leckereien, da schönes Essen ja auch glücklich macht. Und schnuckelige Boutiquen, die beweisen, dass Glück in Hannover durchaus auch käuflich ist.

Hannover und Romantik? Kaum zu glauben, aber wahr

Ganz geheime Orte haben die Autoren vor allem für Hannover-Kenner in der City zwar nicht unbedingt aufgetan. Allerdings gehen sie bei ihrer Stadttour vor allem nach Gefühl – und entdecken überall dort einen Hauch von Romantik, wo man ihn kaum erwartet hätte. In Georgengarten, Stadtpark und Eilenriede lassen sie die Blätter rauschen bis eine Melodie entsteht, überall, wo es in Hannover fließt, wird Fernweh geweckt, und der Vierthaler Teich macht in Sachen Seeromantik dem Maschsee Konkurrenz.

Domachowski und Berger haben sich auf die Suche nach hannoverschen Schätzen gemacht, 80 besondere Plätze gefunden, die glücklich machen (sollen).

Dem Herzklopfen auf der Spur

Die Autoren sind auf den Spuren ausgefallener Lokale, wie das Lorettas, die nicht nur bestens geeignet sind für leckeres Essen sondern auch für das Herzklopfen beim Rendezvous. Bei Fräulein Schlicht am Pariser Platz finden sie Hannovers schönsten Hof, das Glück in Sträußen bei den Indigo-Läden in den Stadtteilen. Ihren besten Kaffee haben die Autoren im V17 an der Deisterstraße getrunken, und beim Schlemmen haben die kleinen Lokale am Engelbosteler Damm dafür gesorgt, dass die Herzen höher schlagen. Im Konzeptstore View Me haben die beiden stilvollen Schmuck für ihre Wände aufgestöbert, den schönsten Sonnenuntergang gab es beim Flaschenbier im Strandleben.

Die Autoren haben aber nicht nur nach Orten gesucht, die sie glücklich machen, sondern jedes Ziel als eine eigene Erlebnisreise mit verschiedenen und zufälligen Protagonisten beschrieben – inklusive sandiger Kinderhände in Geschenkboutiquen und schicken alten Damen samt Geschichte auf einer Parkbank irgendwo im Grünen der Stadt.

Und irgendwie wird jede Bar, jedes Geschäft, Restaurant oder jede Grünanlage zum Glücksort – einfach weil er in Hannover liegt und man dort ist. Der Stadtführer nimmt Hannover mit dem Herzen wahr. Für den Kopf gibt es aber auch noch jede Menge zu entdecken.

Das Buch „ Glücksorte in Hannover“ ist im Droste Verlag erschienen und kostet 14,99 Euro.

Von Susanna Bauch