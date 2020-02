Klein-Buchholz

Über seinem Schreibtisch hängt eine alte Landkarte aus dem 18. Jahrhundert. Im Nordwesten liegt das Dorf Bothfeld, im Südosten das Dorf Groß-Buchholz, und dazwischen, westlich vom winzigen Weiler Lahe, liegt das Dorf Klein-Buchholz. „Dort bin ich aufgewachsen“, sagt Gerhard Stoffert. Der agile 93-Jährige hat zahlreiche Bücher über Heimatgeschichte verfasst – und nach seiner Rechnung kann Klein-Buchholz in diesem Jahr sein 700-jähriges Bestehen feiern. In einer Urkunde von 1320 ist von „beyden Bocholten“ die Rede. Der erste, wenn auch indirekte Hinweis auf die Existenz des Dorfes. „Es ist schon verwunderlich, dass das kleine Lahe bis heute existiert, während das größere Klein-Buchholz ausgelöscht wurde“, sagt er bekümmert.

Stadtteil wurde 1980 aufgeteilt

Tatsächlich ist Klein-Buchholz der Stadtteil, den es nicht mehr gibt. Bei der damaligen Neugliederung Hannovers in 13 Stadtbezirke und 50 Stadtteile wurde Klein-Buchholz vor 40 Jahren aufgeteilt. Das Wohngebiet Sieben Stücken wurde Groß-Buchholz zugeschlagen, der alte Dorfkern ging an Bothfeld. Seit 1980 ist Klein-Buchholz, das zum Schluss immerhin 9514 Einwohner zählte, Geschichte. Ein Vorstoß der CDU, den alten Namen wiederzubeleben, fand 2004 im Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide keine Mehrheit.

Gerhard Stoffert am Klein-Buchholzer Meilenstein nahe der Noltemeyerbrücke. Quelle: Benne

„Es wäre schön, wenn wir den alten Namen Klein-Buchholz-Lahe reaktivieren könnten“, sagt Stoffert – schließlich wurde diese Bezeichnung schon 1907 im Eingemeindungsvertrag der vormals selbstständigen Dorfgemeinde festgehalten. Der Professor beugt sich über eine Liste von 25 Dörfern, die zwischen 1891 und 1974 nach Hannover eingemeindet wurden. „Klein-Buchholz ist das einzige davon, das heute kein eigener Stadtteil mehr ist“, sagt er.

So hat Gerhard Stoffert die Aufteilung von Klein-Buchholz skizziert: Heute teilen sich acht Stadtteile Dorf und Feldmark des einstigen Dorfes. Quelle: Benne

Dabei lag Klein-Buchholz – rechnet man Lahe mit ein, das keine eigene Verwaltung hatte – der Größe nach immerhin an zwölfter Stelle der eingemeindeten Dörfer. Der Fläche nach übertraf es 1907 sogar Groß-Buchholz. Und es zählte mit 2339 Seelen mehr als doppelt so viele Einwohner wie Bothfeld.

Viel erinnert an einstiges Dorf

Beim Rundgang mit Gerhard Stoffert zeigt sich, wie viel noch an seinen getilgten Heimatort erinnert: In der Straße Im Heitkampe stehen noch alte Klein-Buchholzer Höfe. Es gibt die Schützengesellschaft Klein-Buchholz, es gibt den Klein-Buchholzer Meilenstein an der Noltemeyerbrücke, es gibt den Klein-Buchholzer Kirchweg, den Einkaufspark Klein-Buchholz und den „Platz der Klein-Buchholzer Bürger“ mit dem Klein-Buchholzer Wappenbaum, gleich daneben sind die alten Klein-Buchholzer Dorfgrenzen in den Klein-Buchholzer Dorfstein eingemeißelt.

Zeigt ein Relief der einstigen Dorfgrenzen: der Klein-Buchholzer Meilenstein. Quelle: Benne

Stoffert deutet auf das Relief: „Klein-Buchholz erstreckte sich zwischen Bothfeld und Tiergarten von Vier Grenzen bis zum Laher Graben“, sagt er. Swiss-Life- und HDI-Gebäude, das Gelände des abgerissenen Oststadt-Krankenhauses, Geha und Pelikan – sie alle liegen auf historischem Klein-Buchholzer Terrain.

Der 93-Jährige hat eine Skizze angefertigt. Sie zeigt, dass das Dorf und seine Feldmark heute auf acht Stadtteile aufgeteilt sind: Vahrenheide, Sahlkamp, Bothfeld, List, Groß-Buchholz, Lahe, Heideviertel und Kleefeld. „Es ist schade“, sagt er wehmütig, „dass der Name dabei völlig verschwunden ist.“

Kommentar: Mehr Klein-Buchholz wagen! Der Ort ist seit 40 Jahren Geschichte – und zugleich ist er im höchsten Maße präsent: Offiziell gibt es Klein-Buchholz nicht mehr, zumindest nicht als eigenen Stadtteil. Doch vom Klein-Buchholzer Einkaufspark bis zum Platz der Klein-Buchholzer Bürger erinnert noch heute viel an das einst eigenständige Dorf, das 1907 nach Hannover eingemeindet wurde. Zur Identität vieler Menschen, die heute offiziell Bothfelder oder Groß-Buchholzer sind, gehört es, dass sie sich immer noch als alte Klein-Buchholzer miteinander verbunden wissen. Der engagierte Heimatforscher und bekennende Klein-Buchholzer Gerhard Stoffert hat jetzt sogar vorgeschlagen, den angestammten Namen Klein-Buchholz-Lahe wieder zu reaktivieren, damit sein Heimatort künftig wieder auf Stadtplänen verzeichnet ist. Doch auch unabhängig davon gibt es viele Wege, den in diesem Jahr anstehenden 700. Geburtstag von Klein-Buchholz zu begehen – von historischen Vorträgen bis zum Volksfest. Es ist keine Heimattümelei, sich der eigenen Wurzeln zu erinnern. Im Gegenteil: Wer sich seiner eigenen Identität sicher ist, kann selbstbewusst auch auf andere Menschen zugehen. Das gilt nicht nur in Klein-Buchholz, sondern überall.

