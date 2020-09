Hannover

In den dicht besiedelten, innenstadtnahen Vierteln müssen Anwohner mit ihrem Auto eine gefühlte Ewigkeit um die Häuserblöcke kurven, bis sie einen Parkplatz gefunden haben. Das zerrt nicht nur an den Nerven, die Luft wird davon auch nicht besser. Was läge näher, dachte sich der Rat vor einem Jahr, als die Parkplätze in der Südstadt, der List, Nordstadt und Linden für diejenigen zu reservieren, die in den Vierteln tatsächlich wohnen. Mit der Ausweitung von Anwohnerparkzonen, beginnend in der Südstadt, sollen die Stellplatzprobleme gelöst werden. Doch die bisherigen Pläne der Stadt lassen Zweifel aufkommen.

Es droht ein Schilderwald, wie am Konzept für die Südstadt abzulesen ist. Im Quartier zwischen Rudolf-von-Bennigsen-Ufer und Hildesheimer Straße werden die Stellplätze folgendermaßen sortiert: in Parkplätze allein für Anwohner, Plätze für alle mit Parkscheinautomaten und Mischparkplätze. Auf Letzteren dürfen Anwohner frei parken, Besucher müssen entweder einen Parkschein ziehen oder eine Parkscheibe ins Auto legen – je nach Straße. Um den Menschen das komplexe System auf einen Blick verständlich zu machen, dürften viele Erklärtafeln nötig sein.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Ob der Parkdruck damit tatsächlich abnimmt, ist zweifelhaft. In Hannover werden immer mehr Autos zugelassen. In den werktags zugestellten Straßen in der Südstadt oder der List dürften vor allem Anwohner parken und nur zu einem geringen Teil Besucher. Zudem: Kein zusätzlicher Parkplatz wird durch das Konzept geschaffen. Unterm Strich wird es auch darum gehen müssen, mehr Fahrradparkplätze in den dicht besiedelten Vierteln zu schaffen und Flächen mit E-Ladesäulen, um Anwohner zu ermuntern, aufs eigene Auto zu verzichten.

Von Andreas Schinkel