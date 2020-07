Hannover

Die Stichflamme am Freitagabend mitten im Restaurant Stadtmauer hat offenbar keinen größeren Schaden angerichtet. Das Lokal öffnete bereits am Sonnabendmorgen wieder ganz regulär. Sieben Menschen waren bei dem Brand in Hannovers Altstadt verletzt worden, drei von ihnen erlitten mittelschwere Brandverletzungen. Offenbar hatte ein Angestellter einen Ethanol-Ofen während des Betriebs nachfüllen wollen.

Zur Galerie Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor einem Restaurant in der Altstadt von Hannover. Eine Stichflamme soll das Feuer ausgelöst haben. Sieben Personen wurden verletzt.

Auf HAZ-Anfrage am Sonnabendvormittag hieß es durch eine Stadtmauer-Mitarbeiterin, das Restaurant habe wieder ganz normal geöffnet. Zum genauen Ausmaß des Schadens und ob nun vorerst einzelne Bereiche gesperrt bleiben, ist aber nichts bekannt. Die Feuerwehr musste am Freitag gegen 21.55 Uhr mit 44 Einsatzkräften und 19 Fahrzeugen anrücken. Laut Sprecher Clemens Hoppe gab es offenbar durch das Nachfüllen eines Deko-Kamins eine Verpuffung, „bei der es glücklicherweise zu keinem Folgebrand kam“.

Anzeige

Mitarbeiter haben schnell reagiert

Die Stichflamme aus dem Ethanol-Ofen griff auf angrenzende Tische über und beschädigte einige Sitzgelegenheiten. Quelle: Frank Tunnat

Weitere HAZ+ Artikel

Eine Augenzeugin berichtete der HAZ noch am Abend, es habe im Erdgeschoss des Restaurants plötzlich einen lauten Knall und anschließend eine Stichflamme gegeben. „Die griff sofort auf angrenzende Tische über“, sagte Jennifer Thiele. Unter den Brandverletzten sei ihren Angaben mindestens eine Kellnerin. Mitarbeiter hätten sofort einen Feuerlöscher geholt. Eine weitere Besucherin berichtete von zerbrechendem Glas, als die Gäste aus dem zu dem Zeitpunkt gut besuchten Restaurant ins Freie flüchteten.

Sieben Menschen ins Krankenhaus

Durch die schnelle Reaktion des Personals gab es offenbar für die Feuerwehr kaum noch etwas zu tun. „Wir mussten keine Flammen mehr löschen“, sagte Sprecher Hoppe. So standen gänzlich die sieben Verletzten im Mittelpunkt des Einsatzes. Der Rettungsdienst brachte die insgesamt sieben Patienten in nahe gelegene Krankenhäuser, die vier Leichtverletzten aber nur vorsorglich. Nach etwas mehr als einer Stunde war der Einsatz beendet. Der genaue Grund für die Verpuffung steht noch nicht fest, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Lesen Sie auch

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling