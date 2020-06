Hannover

An der Ecke von Hildesheimer Straße und Fiedelerstraße ist seit Kurzem ein Kooperationsprojekt zu besichtigen, das es in dieser Form noch nicht in Hannover gab: Der Energieversorger Enercity und die Carsharing-Firma Stadtmobil teilen sich eine Ladesäule für Elektroautos. Neben den zwei entsprechenden Stellplätzen ist in Döhren auch noch Platz für ein drittes Fahrzeug – ein benzingetriebenes Modell von Stadtmobil. Das größte hannoversche Unternehmen für Carsharing-Fahrzeuge hat es sich auf die Fahnen geschrieben, bis Ende 2022 rund 30 E-Autos in der Flotte zu führen. Derzeit sind im Stadtgebiet sieben E-Autos an sechs Stellplätzen stationiert: vier Renault Zoe und drei Smart.

Autos passen zu Ladestationen

„E-Fahrzeug und Ladestation bilden jeweils ein Biotop, das zueinander passt“, erläutert Maaret Westphely, Projektleiterin für Elektromobilität bei Stadtmobil. Das bedeutet, dass das geliehene Auto – anders als bei den Stadtflitzern – immer wieder an seinen Ausgangspunkt zurückgebracht werden muss. Leistungsstarke 22-kw-Ladepunkte und Renault-Zoe-Modelle findet man in der Fröbelstraße 5 ( Linden-Nord), der Fiedelerstraße ( Döhren) und zweimal in der Baumstraße 22 (Südstadt). Kleinere 3,7-kw-Ladepunkte mit einem Smart gibt es in der Geibelstraße Ecke Wiesenstraße (Südstadt), der Berckhusenstraße 16 (Kleefeld) und im Droste-Hülshoff-Weg 64 ( Misburg-Nord). „Außerdem prüfen wir derzeit weitere 15 Standorte im ganzen Stadtgebiet“, ergänzt Westphely.

Schon zwischen 2013 und 2015 war Stadtmobil beim „Schaufenster Elektromobilität in der Metropolregion“ am Start, zu der Hannover, Braunschweig, Wolfsburg und Göttingen zählen. „Damals haben wir 30 Nissan Leafs betrieben, allerdings nur für Gewerbetreibende“, erzählt die 45-Jährige. Die erste Ladesäule für jedermann bot die Carsharing-Firma vor einem Jahr in der Fröbelstraße an. Derzeit managt Stadtmobil insgesamt 375 Autos in Stadt und Region Hannover sowie Hildesheim; auch drei Lastenräder kann man sich rund um die Uhr ausleihen.

Ministerium fördert E-Mobilität

Angetrieben wird der Ausbau der E-Mobilität vom Verbund „h-stromert“, der vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert wird und an dem neben der Metropolregion ein gutes Dutzend Unternehmen von Enercity über Conti bis zu aha sowie mehrere Hochschulen beteiligt sind. „Trotzdem müssen wir für jeden Ladepunkt draufzahlen, je nach technischen Voraussetzungen im niedrigen oder hohen vierstelligen Bereich“, sagt Westphely.

Die größte Hürde für E-Auto-Nutzer, die womöglich noch nie ein mit Strom betriebenes Fahrzeug gesteuert haben, ist das Laden. „Es ist total wichtig, dass die Kunden ihr Auto nach Beendigung der Fahrt ans Netz hängen und die Ladekarte freischalten“, erklärt die Projektleiterin. Im Notfall könne man den Ladevorgang zwar auch zentral auslösen, aber das könnte – beispielsweise über Nacht – zu unliebsamen Verzögerungen führen.

Ohne Laden geht es nicht

Es gab auch schon Fälle, wo ein Kunde ein leer gefahrenes E-Carsharing-Fahrzeug in der Lüneburger Heide abgestellt hat. „Man kann mit unseren Elektroautos durchaus zwei Wochen in den Urlaub fahren, aber sollte natürlich einen Strauß von Ladekarten dabeihaben“, erläutert Westphely. Die Kosten für das Stromtanken auf längeren Reisen legt der Kunde aus und bekommt sie daheim erstattet; ansonsten berechnet sich die Leihe nach Zeit und Kilometern wie bei Benzinfahrzeugen auch.

Die Nachfrage nach den E-Autos von Stadtmobil ist nach Auskunft der Projektleiterin noch nicht ganz so groß wie nach konventionellen Fahrzeugen, aber die Akzeptanz nehme stetig zu. Gelobt werde von den Kunden vor allem das leise und komfortable Fahren per Elektroantrieb, erzählt Westphely: „Und wer so etwas einmal getestet hat, bleibt dabei.“

