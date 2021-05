Hannover

Der vom Klimabündnis organisierte bundesweite Fahrradwettbewerb Stadtradeln findet auch in diesem Jahr statt. Unter dem Motto „Bike it! Like it“ läuft er in der Region Hannover vom 6. bis zum 26. Juni. Wie das Beiprogramm ausfällt, wird vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie bestimmt. Wie schon 2020 wird es die sonst übliche Großveranstaltung zum Auftakt mit Sternfahrt und Fahrradfest auf dem Opernplatz nicht geben. Auch kleinere Veranstaltungen wie geführte Touren werden voraussichtlich nicht möglich sein.

Extrawertung für Schulen

Bei dem Wettbewerb geht es darum, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. Wer teilnehmen will, registriert sich im Internet auf der Seite www.stadtradeln.de und trägt dort seine gefahrenen Kilometer ein. Teilnehmer können dabei eigene Teams bilden oder einem bestehendem wie etwa dem ihrer Heimatkommune oder dem der Region Hannover beitreten. Extrawertungen gibt es für Schulen sowie für Kommunalpolitiker.

Flankierende Aktionen im Internet

Als Ersatz für die Gemeinschaftsaktionen will die Region gemeinsam mit Partnern wieder digitale Angebote rund um das Thema Fahrradfahren auf der Internetseite www.hannover.de/stadtradeln zur Verfügung stellen. Bereits jetzt können Radler dort für die Aktion „Wall of Faces“ Selfies hochladen. Auch Servicetipps und Tourenvorschläge sind zu finden.

Im vergangenen Jahr hatten sich in der Region mehr als 13.000 Erwachsene und Kinder am Stadtradeln beteiligt und insgesamt mehr als drei Millionen Kilometer zurückgelegt. Im Wettbewerb reichte das wie schon 2019 für Platz zwei hinter Berlin.

Von Bernd Haase