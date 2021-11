Hannover

Belit Onay (Grüne) ist in Hannover hauptamtlicher Oberbürgermeister. In seiner konstituierenden Sitzung hat der Rat der Landeshauptstadt drei ehrenamtliche Stellvertreterinnen und Stellvertreter gewählt. Das ist so in Paragraf 81 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vorgesehen. Demnach können in jeder Kommune bis zu drei Stellvertreterinnen oder Stellvertreter des sogenannten Hauptverwaltungsbeamten, also des Oberbürgermeisters oder des Bürgermeisters (in kleineren Städten und Gemeinden), gewählt werden. Sie werden aus den Ratsmitgliedern gewählt. Voraussetzung ist außerdem, dass sie im Verwaltungsausschuss des Rates sitzen müssen.

Vertretung bei Geburtstagen und bei Sitzungsleitung

In Gemeinden und Städten heißen diese dann stellvertretende Bürgermeisterin oder stellvertretender Bürgermeister, in großen Städten wie Hannover einfach nur Bürgermeister oder Bürgermeisterin. Ihre Aufgabe ist unter anderem die Vertretung des Hauptverwaltungsbeamten, wenn es zum Beispiel um Besuche bei hohen runden Geburtstagen, Vereinsfeiern oder anderen Veranstaltungen geht. Aber die ehrenamtlichen Bürgermeister vertreten den hauptamtlichen Bürgermeister oder Oberbürgermeister auch, wenn er zum Beispiel krank ist, bei der Aufstellung der Tagesordnung für den Verwaltungsausschuss und bei der Leitung der Sitzungen des Verwaltungsausschusses. Außerdem können sie den hauptamtlichen Bürgermeister auch bei der Verpflichtung von Ratsmitgliedern und deren Pflichtenbelehrung vertreten. Soll es unter den Stellvertretern eine Rangfolge geben, muss diese vom Rat festgelegt werden.

Üblicherweise bekommen die ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister eine höhere monatliche Aufwandsentschädigung als normale Ratsmitglieder. Wer im Stadtrat von Hannover sitzt, erhält derzeit eine Aufwandsentschädigung von 520 Euro, ehrenamtliche Bürgermeisterinnen und Bürgermeister rund 1300 Euro.

Von Mathias Klein